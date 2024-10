Ue: Occhiuto a Bruxelles per incontri istituzionali, apprezzamento Comitato Regioni per best practices Calabria

Share Facebook

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato oggi in missione a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali.Tra le varie riunioni, in mattinata, il governatore ha avuto un lungo e cordiale colloquio con l’ambasciatore Vincenzo Celeste, a capo della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione europea, che svolge un ruolo centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le istituzioni dell’Unione europea sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell’Unione europea, sia nelle cura delle relazioni con le altre istituzioni, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Negli ultimi due anni le missioni della Regione Calabria a Bruxelles, anche grazie al supporto della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Ue, hanno fatto registrare gli esiti positivi dei negoziati con la Commissione europea per avere il via libera alle deroghe dei cosiddetti aiuti di Stato per rafforzare gli aeroporti, per la riforma dell’idrico, per l’agricoltura.

Il presidente Occhiuto è stato poi, nel primo pomeriggio, presso il Comitato delle Regioni, per partecipare come relatore al workshop politico, organizzato nell’ambito della settimana europea delle Regioni e delle Città, dal titolo “Regioni del Mediterraneo: cooperazione per la resilienza climatica”.

Durante l’evento si è discusso delle politiche comuni su questo importante e delicato tema tra i territori del Mediterrraneo, con i rappresentanti delle Regioni Andalucia, Murcia e Marche.

La Regione Calabria ha illustrato, tra le altre cose, i risultati ottenuti grazie all’utilizzo dei droni e all’operazione “Tolleranza Zero” nella difesa dell’ambiente e nella lotta agli incendiari. Il progetto è stato molto apprezzato da tutti i rappresentanti delle Regioni presenti al workshop.

Infine, durante la sua permanenza a Bruxelles il presidente Occhiuto ha incontrato, nella sua qualità di presidente della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM) il presidente della regione Andalucia (Spagna), che detiene la vice presidenza della Commissione Intermediterranea, per definire comunemente le linee generali di indirizzo della Commissione per il prossimo biennio, con particolare riferimento alla creazione della Macroregione Euromediterranea e ai rapporti con il nuovo Commissario europeo per il Mediterraneo.