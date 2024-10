Mense scolastiche, Furgiuele: “Valditara conferma rapporto speciale con la Calabria”

Condividi

“E’ imponente la mole di risorse (oltre 91,3 milioni di euro) destinate alla nostra terra per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche in attuazione della relativa previsione contenuta nel Pnrr.

Dunque, alla Calabria giunge la parte più cospicua delle provvidenze stanziate, un traguardo storico che deve inorgoglirci al di là delle appartenenze politiche, poiché esso certifica l’attenzione alta dello Stato verso la nostra regione. Ma è soprattutto, quella dell’amico ministro Valditara, una dimostrazione di pragmatismo, a conferma che sotto la sua guida, il dicastero della pubblica istruzione e del merito ha svoltato verso la piena operatività cancellando la tristissima stagione degli annunci ministeriali in pompa magna che ha caratterizzato gli scorsi decenni. Il ministro Valditara aveva già fatto capire alla Calabria e ai calabresi di che pasta fosse il suo agire; dal varo di “Agenda Sud” che abbiamo nei fatti celebrato tempo fa a Lamezia Terme, a tutte le piu’ recenti misure in favore del rilancio del diritto all’istruzione, la scuola sta cambiando. A proposito di Lamezia Terme, con la quale Giuseppe Valditara, ha un rapporto di grande affettuosità, anche la città della piana è presente nella graduatoria degli 890 interventi finanziati con quasi mezzo milione di euro da impiegare in tempi brevi”.

Così in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele.