Lamezia, Ruggero Pegna nominato segretario Udc: “Necessario dare più forza ad un centro cristiano”

“Ringrazio il segretario regionale dell’UdC Calabria Salvatore Bolzumì e quello provinciale di Catanzaro Antonio Triffiletti per la designazione inattesa a segretario dell’UdC di Lamezia. E’ un attestato di stima, dopo cinque anni di preziosa esperienza come consigliere comunale della mia Città, seguita alla mia altrettanto inattesa candidatura a sindaco. Dovendo scegliere un partito in cui collocarmi, indicai l’UdC, il più moderato e vicino al mio impegno giovanile nell’Azione Cattolica e tra i giovani della Democrazia Cristiana.

Preciso subito che l’accettazione di questo ruolo non nasce da alcuna ambizione politica, essendo un tutt’uno con il mio lavoro, quello noto di produttore e promoter di eventi culturali e di spettacolo dal vivo con cui, oramai quarant’anni fa, ho avviato una nuova era per questo settore in Calabria, e con le mie passioni, prima fra tutte la scrittura.

Penso, però, com’è accaduto in questa esperienza di consigliere, di poter offrire alla Città in cui sono nato e vivo, un contributo di impegno e di idee. Sono altresì certo che, in un momento di grande confusione e perdita di riferimenti e valori, sia necessario dare più forza ad un Centro Cristiano, come mi piace definirlo, che abbia nella matrice cattolica e democratica ispirazione ed indicazioni per contenuti e progettualità, con evidente sguardo a quel partito che ha fatto la storia positiva del nostro Paese e di cui si avverte la mancanza. Un centro mite, discreto e propositivo, aperto al dialogo verso entrambe le direzioni, anche trasversalmente, su temi umanitari, di coscienza e di valori imprescindibili, nel solco del lavoro e del consenso ottenuto negli anni da chi si è impegnato con successo in questo progetto anche a Lamezia.

Per questo, insieme a figure che hanno la stessa cultura e visione, come l’avvocato Giancarlo Nicotera, attuale presidente del Consiglio Comunale e, mi auguro, l’assessore ai servizi sociali Tonia Rizzo, vice presidente dell’Azione Cattolica Diocesana, in raccordo con i vertici regionali, ci impegneremo per costruire un’area di persone che hanno a cuore lo sviluppo, la crescita culturale e la bellezza della nostra Città, convinti che sia un cuore pulsante della Calabria meritevole di maggiore attenzione, rispetto e importanti obiettivi”.

Così in una nota Ruggero Pegna.