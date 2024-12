Lamezia, Gianni Speranza: “Ricambio generazionale? Per me va bene”

Condividi

“Il centro-sinistra a Lamezia non è bloccato dalla contrapposizione (che non c’è) tra l’on. Doris Lo Moro e me. Ho espresso la mia disponibilità quando ancora la Lo Moro dichiarava pubblicamente di volersi candidare alla Regione.

Queste due proposte non sono uniche e sole. Ce ne sono altre. Per es quelle che sta raccogliendo qualche dirigente del PD nei vari colloqui quotidiani. Sarebbe giusto e necessario che venissero tutte insieme discusse e valutate con serietà – magari utilizzando anche i risultati del sondaggio commissionato dal PD – dalla coalizione di partiti e movimenti che vuole costruire un’alternativa all’attuale amministrazione. Ed insieme si stabilisse la proposta più condivisa che così diventerebbe la candidatura a Sindaco di Lamezia.

Auspico che al più presto la coalizione possa discutere e decidere in maniera unitaria. Ho scritto e chiarito più volte che per me è normale se, in maniera trasparente, non vengo scelto io ma un’altra persona. Alcune forze hanno proposto le primarie di coalizione per scegliere il candidato. Sono d’accordo che nel caso la coalizione non arrivi rapidamente ad una scelta condivisa la parola passi agli elettori di centro-sinistra. Non è una prova muscolare nè una radicalizzazione dello scontro interno ma un modo per superare la difficoltà, l’empasse e dare più forza all’unità della coalizione democratica.

Perciò dobbiamo sdrammatizzare, non inasprire linguaggi e fratture. Lo dico a tutti noi del centro sinistra . Sono molto d’accordo con chi sostiene che bisogna discutere di contenuti e non solo di nomi. Comprendo bene anche chi chiede un ricambio generazionale. Ho letto con attenzione il documento dei giovani del PD, ho partecipato agli incontri promossi da “Lamezia per noi”ecc. Ho detto qualche giorno fa al segretario provinciale del PD che sarei disponibile a sostenere in maniera convinta una proposta di ricambio generazionale.

Nella mia vita non sono mai stato un tappo al venire avanti dei giovani.

Ma attenzione ai tempi: più si allungano più tutto diventa difficile e la situazione si può complicare drammaticamente come l’esperienza ci insegna. Vorrei tanto evitarlo. Perciò non aspetto all’ infinito”.

Così in una nota dell’ex sindaco di Lamezia Gianni Speranza.