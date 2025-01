Lamezia, Piccioni: “Natale flop, speriamo sia l’ultimo targato amministrazione Mascaro”

Condividi

“Anno nuovo, vita vecchia con l’amministrazione Mascaro. E l’augurio per la città non può che essere quello che il nuovo anno porti via un’amministrazione che, sui Capodanni e gli eventi, che in una città come Lamezia rappresentano un volano importantissimo per le piccole e medie imprese, ha collezionato in dieci anni una lunga serie di fallimenti ingiustificabili. Anche su questo fronte come su tantissimi altri.

Con la serietà che ci contraddistingue prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio abbiamo voluto vedere senza alcun pregiudizio quanto messo in campo dall’amministrazione Mascaro in occasione delle festività natalizie.

Ebbene, nonostante gli annunci roboanti sull’investimento “epocale” di oltre 250.000,00 €, il giudizio non può che essere secco e perentorio: amministrazione Mascaro bocciata senza appello sul Natale 2024. A partire dalle luminarie accese solo a dicembre inoltrato, quando le altre grandi città calabresi “brillavano” già da fine novembre con cartelloni ricchi di eventi e iniziative piccole e grandi. Fino ai mercatini di Natale, anche questi partiti inspiegabilmente in ritardo. Alla pista di pattinaggio su ghiaccio, che purtroppo verrà ricordata solo per essere diventata un “caso” letteralmente virale sui social: doveva essere inaugurata l’8 dicembre e, dopo un’attesa infinita, è entrata in funzione solo dopo Natale, con deficit strutturali e organizzativi che come detto hanno alimentato le risate e le ironie di tanti cittadini sui social. E che dire poi del Capodanno: con artisti annunciati e mai arrivati sul palco e un livello qualitativo che certamente non rispecchia gli 80.000,00 € spesi.

In sintesi un deficit incredibile di organizzazione e programmazione, con eventi annunciati e/o spostati poche ore prima del loro svolgimento, che è lo specchio di questo lungo Calvario di amministrazione Mascaro di questi 10 lunghissimi anni.

Le scuse della società affidataria sono davvero la peggiore pezza che potessero mettere per coprire un flop colossale le cui responsabilità sono tutte dell’amministrazione Mascaro che avrebbe dovuto essere la prima a chiedere scusa ai cittadini di Lamezia per non aver garantito ciò che è stato garantito ai cittadini delle maggiori città calabresi: un programma annunciato e rispettato!

Se le maggiori città calabresi, vedi Reggio Calabria dove il Capodanno Rai è stata solo l’ultimo momento di un ricchissimo cartellone promosso dall’amministrazione comunale, a Catanzaro per non andare lontani, hanno potuto offrire a cittadini e visitatori un programma ben definito e rispettato, a Lamezia l’improvvisazione ha regnato sovrana. Se persino consiglieri di maggioranza hanno bocciato sonoramente l’amministrazione Mascaro su questo fronte, arrivando finanche a disertare per polemica l’ultimo Consiglio Comunale del 2024, cosa devono dire i cittadini? Ci può spiegare l’amministrazione Mascaro un motivo, uno solo, per cui una famiglia o un gruppo di amici da un comune vicino o da una qualsiasi altra città calabrese si sarebbe dovuto mettere in macchina per raggiungere la nostra città nelle ultime festività natalizie?

E quando si parla di festività e di eventi, ci tengo a ribadire che non è pura coreografia o spettacolo. È un settore con un importantissimo indotto economico, che richiede competenza e professionalità. Non improvvisazione e pressappochismo!

Procedure di gara indette e concluse con estremo ritardo, in alcuni casi concluse e poi annullate e riformulate, denunce da parte di consiglieri comunali di assenza di trasparenza nelle procedure che addirittura sono state definite una “farsa” facendo nascere più di un sospetto, disorganizzazione alle stelle completano il quadro di un Natale da dimenticare a Lamezia.

Per fortuna, ed è un dato da sottolineare, ci sono tantissime associazioni cittadine che, con grandissimi sforzi, hanno realizzato belle e partecipate iniziative sicuramente non grazie ma “nonostante” l’amministrazione. E ancora tante attività private, con i loro sacrifici, hanno ricreato una bellissima atmosfera di festa in città soprattutto in occasione delle due vigilie. A loro, che hanno ovviato con una straordinaria passione alla carenza di grandi budget economici come quelli che aveva a disposizione l’amministrazione comunale, va certamente tutta il nostro plauso e ringraziamento. Per il resto, sul fronte dell’amministrazione Mascaro, solo una serie di flop annunciati, che hanno dato tanto materiale da lavorare ai simpaticissimi creatori di meme sui social. Unica nota a farci amaramente “sorridere” in questo, speriamo ultimo, Natale targato amministrazione Mascaro”.

Così in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.