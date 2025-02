Lamezia, nasce il movimento politico Calabria Azzurra

Condividi

Calabria Azzurra è un nuovo movimento politico culturale che si sta creando su base Regionale con epicentro Lamezia Terme.

“L’idea che si sta delineando è quella di scendere in campo nell’area moderata con una lista forte che possa dare la possibilità a tanti giovani e tanti professionisti di misurarsi politicamente al difuori dei vecchi contenitori partitici, dove militano tanti politici con esperienza e che hanno già sancito chi saranno i nuovi eletti in seno al consiglio comunale.

Grazie alla lungimiranza dell’on Talerico è nato questo nuovo contenitore che saprà dare linfa alle attività politiche di un area moderata sempre in continua crescita.

Lamezia ha necessità di affidarsi a nuove personalità della politica locale che sappiano mettere passione e cuore in ciò che si cerca di realizzare.

La nostra città, la più bella della Calabria, ha bisogno di poter finalmente essere rilanciata.

Un territorio dalle mille risorse mai sfruttate sempre per colpa di una visione sbagliata di sviluppo.

L’obbiettivo che ci prefissiamo, è quello una volta eletti i nostri rappresentanti in seno al consiglio comunale, di avviare una serie di procedure insieme alla Regione Calabria che possano far sviluppare la nostra città dal punto di vista turistico-culturale, aspetto, da sempre messo all’angolo e sul quale non si è mai focalizzata l’attenzione di nessuna amministrazione.

I tanti professionisti che già hanno aderito a Calabria Azzurra sono pronti per avviare un processo di rinnovamento che nel nostro territorio non c’è mai stato.

Saranno tanti i punti su cui dover mettere mano, partendo da un Piano Spiaggia che oggi ha fatto scappare i tanti imprenditori turistici;

Il Psc che va ammodernato, la visione di sviluppo della città è cambiata e con essa deve obbligatoriamente cambiare il Piano strutturale;

I beni storici-culturali devono essere ripresi a partire dal Castello di Nicastro a finire al Bastione di Malta;

Deve tornare a vivere il parco commerciale naturale di Nicastro e di Sambiase;

Bisogna collaborare con le istituzioni affinche a Sant’Eufemia l’aeroporto e la stazione ferroviaria siano inglobate insieme.

Insomma da parte nostra, sarà massimo l’impegno che verrà profuso affinche le tante peculiarità che Lamezia Terme ha, possano finalmente essere messe a frutto.

La lista che parteciperà alle comunali sotto il simbolo di CALABRIA AZZURRA sarà un contenitore di professionisti che sarà in grado di dare un forte contributo alla crescita della nostra città”.

Così in una nota il Segretario Cittadino, Francesco De Sarro