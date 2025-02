Lamezia, Giuseppe Guido (Forza Italia Giovani): “Rispetto e memoria per Giorno del Ricordo”

Condividi

“In occasione del Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, desidero esprimere, a nome di Forza Italia Giovani Lamezia Terme, un profondo sentimento di rispetto e memoria verso coloro che hanno subito una delle pagine più tragiche e dolorose della storia italiana.

E’ risaputo: le foibe rappresentano una ferita ancora aperta nel cuore della nostra nazione, un crimine contro l’umanità che per troppo tempo è stato dimenticato o, cosa gravissima, volutamente taciuto. Ricordare quei tragici eventi, in cui migliaia di italiani innocenti furono barbaramente uccisi e gettati nelle foibe, non è esclusivamente un dovere civico, ma un atto di giustizia verso le vittime e le loro famiglie. È fondamentale che noi, nuove generazioni, conosciamo questa storia, affinché simili atrocità non si ripetano più. La memoria deve essere viva e tramandata, perché è attraverso la consapevolezza del passato che possiamo costruire un futuro di pace, libertà e rispetto. Oggi, più che mai, dobbiamo rendere note le violenze espresse dei partigiani jugoslavi nei confronti anche di nostri connazionali. Il comunismo ha prodotto crimini che non possono essere perdonati e per i quali non si può correre il rischio che vengano replicati. Forza Italia Giovani Lamezia Terme, guidata dall’instancabile coordinatore Antonio Conte, si impegna a promuovere iniziative culturali e commemorative per mantenere viva la memoria di queste vittime e per diffondere i valori di unità nazionale e di difesa della verità storica. Onoriamo il sacrificio di chi ha perso la vita e sosteniamo il diritto alla verità e alla giustizia, affinché il ricordo delle foibe sia sempre un monito contro ogni forma di odio e di violenza”.

Così in una nota Giuseppe Guido, Forza Italia Giovani Lamezia Terme.