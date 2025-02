Lamezia, Rosario Piccioni (LBC): “Primarie unica strada per l’unità o ci determineremo di conseguenza”

Condividi

“Sono convinto che ancora oggi la strada maestra sia quella tracciata a livello nazionale da Elly Schlein: per battere il centrodestra e mandare a casa la fallimentare amministrazione Mascaro abbiamo il dovere politico e morale di stare insieme.

Dal PD al Movimento 5 stelle, da Sinistra Italiana ad Azione ed Italia Viva, da Lamezia Bene Comune agli altri movimenti civici cittadini dobbiamo perseguire a tutti i costi quello che ogni giorno ci chiedono i nostri sostenitori e simpatizzanti: esprimere un’unica candidatura a Sindaco. Ovviamente non possiamo non tenere conto di alcuni dati oggettivi. Il primo e più importante è che, ad oggi, non c’è una candidatura unitaria che incontri il sostegno di tutti: se ci fosse a quest’ora saremmo già in campagna elettorale. Secondo: sono ben 22 giorni che non si riunisce la coalizione, né si ha notizia dalle principali forze politiche. Terzo: la ricerca per trovare una candidatura di ‘superamento’ non ha prodotto alcun risultato.

Ora di fronte a questo quadro, se vogliamo salvaguardare l’unità, c’è solo una strada: le primarie. Le chiediamo a gran voce da 2 anni. Inascoltati. Ci è sempre stato detto che saremmo riusciti a trovare un candidato unitario. Il risultato è che siamo arrivati a metà febbraio e ancora non c’è, nemmeno alle viste. A questo punto la strada maestra per rimanere uniti è quella delle primarie. Noi ci saremmo, spero anche gli altri. Chi vincerà sarà il candidato a Sindaco, chi perderà sarà capolista a sostegno del vincitore. Qualcuno obietterà che è troppo tardi. Allora voglio ricordare che nel 2010 le primarie del centrosinistra si sono tenute a febbraio e che nel 2015 si sono tenute addirittura il 12 aprile. Al punto in cui siamo arrivati non vedo altra strada. Altrimenti vorrà dire che ognuno si determinerà di conseguenza, non escludendo nessuna ipotesi. Rivolgo quindi un accorato appello a tutte le forze della coalizione: diamo la voce ai cittadini e facciamo le primarie il 9 o il 16 marzo”.

Così in una nota Rosario Piccioni, Lamezia Bene Comune.