Gianni Speranza: “Un tentativo in extremis per l’unità del centrosinistra a Lamezia”

Condividi

“La situazione del centrosinistra a Lamezia è preoccupante. Il rischio di una spaccatura è forte e crescente . Mi domando: possiamo provare, serenamente e con lealtà, a ricucire la coalizione nell’interesse della nostra città?

Chiedo ai segretari regionali dei partiti di centrosinistra di organizzare nelle prossime ore una riunione con la loro partecipazione diretta insieme ai responsabili cittadini, ai consiglieri comunali, alla consigliera regionale Amalia Bruni, l’on Doris Lo Moro e me. Non per litigare ma per discutere con rispetto reciproco e vagliare tutte le possibilità di un’azione unitaria. Si sarebbe dovuto fare a ottobre ma è giusto davvero fare un tentativo in extremis . Spero che questa proposta sia accolta”.

Così in una nota Gianni Speranza.