Lamezia, Lidia Vescio (Pd): “Non parteciperò all’assemblea degli iscritti, manca agibilità politica e alto senso di responsabilità nei confronti del mio partito e della mia città”

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno espresso entusiasmo per la mia candidatura, i tanti iscritti del Partito Democratico di Lamezia e i Giovani Democratici che hanno riposto in me fiducia per la costruzione di un progetto condiviso e nuovo di Città, ma ho deciso di non partecipare all’assemblea cittadina degli iscritti (che non è ancora stata ufficialmente convocata).

In un momento in cui si parla tanto di unità e di confronto all’interno del Partito Democratico, ritengo che non vi siano le condizioni per una partecipazione costruttiva all’assemblea degli iscritti.

Il clima di costante antagonismo che si è creato non permette un vero dialogo politico e rischia di trasformare l’incontro in una vero e proprio scontro tra iscritti, piuttosto che in un momento di sintesi e condivisione.

Per queste ragioni, con rammarico, ho deciso di non prendere parte all’assemblea.

Nonostante la disponibilità al confronto, seppur tardiva, dell’ On. Lo Moro, il clima a latere non mi consente e non ci consente -in questo momento- di proseguire.

Continuerò comunque il mio impegno per il bene e l’unità del partito e della comunità che rappresento, nella speranza che si possa presto ritrovare quello spirito di dialogo e rispetto reciproco che dovrebbe essere alla base del nostro agire politico.”

Così in una nota Lidia Vescio – Partito Democratico.