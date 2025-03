Azione Lamezia Terme avvia il sostegno alla candidata Sindaco Doris Lo Moro

Condividi

Lamezia Terme – “In vista delle ormai imminenti elezioni amministrative particolarmente importanti per la Città, che necessita di guida, di prospettiva e di punti di riferimento concreti, Azione con senso di responsabilità ritiene indifferibile contribuire alla definizione di un quadro politico chiaro per consentire ai cittadini le giuste riflessioni e le scelte più opportune.

Con questo spirito, dopo una serie di confronti con vari soggetti protagonisti della scena politica cittadina, Azione ha avviato un confronto costruttivo con la candidata a Sindaco di Lamezia Terme, Doris Lo Moro, focalizzandosi fin da subito su temi ritenuti fondamentali per il futuro della città.

Il dialogo sui temi più importanti ha evidenziato la necessità di un approccio amministrativo autorevole, capace di dare slancio alla macchina comunale e di rispondere in modo efficace alle sfide attuali e future strategiche anche per il posizionamento regionale della Città. Tra le priorità condivise, spicca l’urgenza di una più efficace capacità di attrazione e spesa delle risorse finanziarie nazionali ed europee, e l’accelerazione dei progetti indispensabili per il rilancio di Lamezia.

Nel confronto, Azione ha sottolineato l’importanza, condivisa, di investire con decisione nelle nuove generazioni assicurando l’energia di una squadra giovane, competente e operativa che possa sostenere le sfide complesse della contemporaneità guidata da una figura dalla forte connotazione politica e ricca di esperienza, relazioni e reti che rappresenti una concreta opportunità per ridare slancio alla città.

L’incontro tra Azione e la candidata ha confermato la volontà comune di costruire una città più vivibile, dinamica e ben governata, mettendo l’amministrazione al servizio dei cittadini, degli ultimi, dei più fragili, proiettandosi verso il futuro con determinazione ed efficacia. Azione Lamezia condividerà con Doris Lo Moro il proprio Manifesto dei Valori, all’interno del quale sono enucleati la natura e l’approccio del partito lametino, in armonia naturalmente con i principi nazionali, ma al contempo caratterizzato in forma identitaria dai propri capisaldi, quali l’apertura e l’inclusività, la legalità e l’etica pubblica, l’attenzione ai più fragili.

Riteniamo che il profilo della candidata sia pienamente in linea con i valori che contraddistinguono Azione Lamezia, che la considera perciò giusta per rappresentare qualità come competenza, legalità ed esperienza che la Città reclama”.

Così in una nota di Azione Lamezia.