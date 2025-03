Comunali Lamezia Terme, De Biase: “Forza Italia pronta per affrontare la campagna elettorale”

Condividi

Lamezia Terme – “Forza Italia guarda ad un’alleanza inclusiva per connettere movimenti solidali, esperienze civiche, energie imprenditoriali, risorse intellettuali e morali e le migliori esperienze politiche locali.

Forza Italia vuole essere sempre più, un riferimento politico con relazioni inclusive e di pensiero in cui poter sognare e guardare lontano, così da dare alla città, alla comunità, progresso e diritti.

La politica del servizio è la strada maestra, dove l’elettore è il “datore di lavoro”, il riferimento a cui dare ascolto.

La classe politica ha bisogno sempre più, di nuove figure, sulla linea della democrazia partecipata e col motto di rinnovarsi nella continuità, quindi di nuove persone competenti e coraggiose, capaci di liberare speranza e sogni.

Forza Italia, con le sue liste, con i propri rappresentanti, e’ pronta ad affrontare una campagna elettorale con spirito di servizio e ascolto costante del territorio e dell’elettorato e mattone, dopo mattone, costruire la casa comune.

La strada è quella della responsabilità, della condivisione politica, del superamento di ostacoli che portano verso distanze che non servono ad una città, che aspetta la voce della libertà.

Forza Italia e’ pronta a fare il proprio dovere, non rinunciando a collaborare con chi, in modo credibile, riteniamo si avvicinerà di più all’idea di sviluppo di città, per cui ci impegniamo ogni giorno attraverso le idee, le proposte, le attività da porre in essere, in un programma politico a cui crediamo fermamente, con il quale sia presente il futuro di Lamezia.

Certo, non possiamo costruire il “futuro senza saper osservare le positività del passato” e pertanto a chi si sta attivando per diventare parte della classe politica eletta nella nostra città, chiediamo responsabilità e condivisione.

Quindi dare forza e vitalità alla nostra democrazia partecipata, affinché i cittadini non siano solo leoni da tastiera ma si sentano protagonisti e costruttori delle comunità e del progresso civile dei territori; una nuova classe politica eletta deve promuovere con convinzione e forza tutti quei processi di cittadinanza attiva e ascoltata”.

Così in una nota il Coordinatore FI Lamezia Salvatore De Biase.