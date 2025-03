Comunali, Lidia Vescio (PD): “Per una Lamezia Terme centrale, strategica e protagonista”

Condividi

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai cittadini e alle cittadine di Lamezia Terme che, in queste settimane, mi hanno dimostrato il loro sostegno.

Il vostro supporto è per me una preziosa fonte di motivazione per portare avanti questa campagna elettorale con rinnovata energia, determinazione e responsabilità, sempre con l’obiettivo di lavorare per il bene della nostra amata città.

Il Partito Democratico è da sempre la mia casa politica, il luogo in cui ho scelto di impegnarmi con passione, coerenza e senso di responsabilità. Credo nei suoi valori e nella sua visione di una società più giusta, inclusiva e progressista. Ed è proprio all’interno del PD che continuerò a dare il mio contributo, con la consapevolezza che la politica deve essere servizio, ascolto e capacità di trasformare le idee in azioni concrete.

Per questo, ho scelto di mettermi a disposizione candidandomi nella lista del Partito Democratico per il Consiglio Comunale, con l’obiettivo di costruire una Lamezia Terme più forte, moderna e protagonista, una città che sappia affrontare le sfide del presente e valorizzare le opportunità del futuro. Il mio impegno sarà quello di rappresentare con determinazione le istanze della nostra comunità, lavorando per un’amministrazione capace di garantire sviluppo, equità e benessere per tutte e tutti.

Sostengo la candidatura di Doris Lo Moro a sindaco perché ha saputo costruire attorno a sé una coalizione ampia e rappresentativa, capace di offrire a Lamezia Terme un progetto solido e concreto. Se il centrosinistra sarà alla guida della città e avrò l’onore di far parte della squadra, il mio impegno sarà totale: lavorerò per la crescita e la trasformazione di Lamezia, affinché diventi un punto di riferimento per l’intera Calabria.

Un’amministrazione attenta e concreta è possibile e con tutta la coalizione lavoreremo per garantire sviluppo sostenibile, crescita economica e servizi efficienti per tutti.

La rigenerazione urbana sarà una priorità, recuperando gli spazi abbandonati e trasformandoli in luoghi di socialità e cultura. Nessuna parte della città deve essere trascurata: il rilancio di Lamezia passa dalla valorizzazione del centro storico di Sambiase e Nicastro, dall’area strategica di Sant’Eufemia e dalle frazioni, che devono diventare parte attiva della crescita del territorio.

La tutela dell’ambiente e una mobilità più sostenibile sono scelte non più rinviabili. Dobbiamo migliorare la gestione del verde pubblico, ridurre l’inquinamento e rendere gli spostamenti più efficienti e sicuri attraverso infrastrutture moderne e una viabilità più attenta alle esigenze dei cittadini.

Lamezia deve offrire ai giovani opportunità reali per costruire il proprio futuro qui, senza essere costretti ad andarsene. Servono più investimenti nella formazione, spazi di aggregazione e sostegno alle imprese. Creare connessioni tra giovani, aziende, scuole e associazioni significa valorizzare le competenze locali e rafforzare il nostro tessuto produttivo.

La sanità e i servizi sociali devono essere una priorità. Difendere l’ospedale di Lamezia significa garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente e accessibile. Allo stesso tempo, è fondamentale rafforzare gli asili nido comunali e migliorare il sostegno per anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà. Una città che si prende cura di tutti è una città più forte.

Lamezia ha tutte le potenzialità per essere il motore di sviluppo della Calabria. Il cambiamento non può più aspettare: il 2025 deve essere l’anno della svolta.

Con il vostro sostegno, possiamo costruire insieme la città che meritiamo. Il 26 e 27 maggio votate Partito Democratico e scrivete Lidia Vescio. È il momento di scegliere il futuro”.

Così in una nota Lidia Vescio, candidata al consiglio comunale.