Lamezia, Lidia Vescio (Pd): “Ciampa di cavallo è una discarica a cielo aperto: servono interventi immediati”

“L’ambiente è un patrimonio comune e il riflesso del livello di civiltà di una comunità.



La qualità della vita, la salute pubblica e il decoro urbano sono il risultato della capacità di gestire i rifiuti in modo responsabile, con regole chiare e un’amministrazione efficiente. Tuttavia, a Ciampa di Cavallo la realtà è ben diversa: quello che dovrebbe essere un quartiere vivibile è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto, simbolo di degrado e abbandono.

Le immagini parlano chiaro. Cumuli di rifiuti di ogni tipo occupano i marciapiedi e le strade, trasformando l’area in un paesaggio indegno di una città che si definisce civile.

Nonostante vari interventi della Lamezia Multiservizi, che ha tentato di risolvere la situazione, il degrado si ripresenta costantemente, dimostrando che il problema non è stato affrontato alla radice. Il servizio di raccolta, purtroppo, non è sufficiente a fronteggiare un fenomeno che ormai ha superato ogni limite.

Non si tratta solo di inciviltà da parte di chi abbandona i rifiuti senza alcun criterio, ma anche di una gestione amministrativa inefficace, che non ha adottato misure concrete per prevenire e contrastare questa emergenza.

La questione non riguarda solo il decoro urbano, ma rappresenta una minaccia concreta per la salute pubblica. Rifiuti organici, plastica, ingombranti e materiali di scarto abbandonati tra i palazzi non solo deturpano l’ambiente, ma attirano topi, insetti e altri vettori di malattie, mettendo in serio pericolo la salute dei residenti. È inaccettabile che un intero quartiere debba subire le conseguenze dell’inerzia amministrativa e dell’irresponsabilità di alcuni cittadini.

Ciampa di Cavallo non può diventare una terra di nessuno.

L’amministrazione ha il dovere di intervenire con urgenza. Servono controlli costanti, sanzioni severe per chi abbandona rifiuti e un piano straordinario di bonifica che restituisca dignità all’area.

Non sono più sufficienti promesse e dichiarazioni di intenti: sono necessarie azioni concrete e tempestive, perché questa emergenza non può essere più ignorata.

I cittadini sono stanchi di convivere con il degrado e l’abbandono.

Così in una nota Lidia Vescio del Pd Lamezia