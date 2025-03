Lamezia, De Biase (FI): “Mario Murone sarà il ‘sindaco del fare'”

Condividi

“Mario Murone sarà “il Sindaco del fare”, la figura atta a portare avanti il piano delle opere programmate, progettate e finanziate. Il riferimento è alla Programmazione dei progetti di spesa Pnrr, Pinqua, e Agenda Urbana che non possono trovare ritardi di esecuzione. Insomma, una Lamezia rinnovata!! Una nuova Lamezia ancorata al PSC.

In breve, porre in essere un programma di sviluppo diversificato e vocazionale, senza trascurare, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, per accedere facilmente ai servizi comunali.

Una sanità da difendere e migliore, anche in un concetto di conferenza dei sindaci coinvolgendo i comuni interessati dell’hinterland lametino, dove fare rete e sarà la vera forza di questo territorio;

Una strutturazione, in una interazione produttiva per gestire al meglio il rapporto con gli uffici interni, nel contesto di una gestione trasparente e partecipata.

Insomma, una città inclusiva, “la casa dei cittadini” che con progetti di partecipazione di vita sociale e culturale, che non può che essere legata al decoro urbano e qualità della vita, anche puntando sulla sicurezza della nostra città, con ulteriori interventi nel lambito della video sorveglianza e presenza della polizia municipale sul territorio;

La sinergia con gli ordini professionali; mondo della cultura ecc; la Casa della musica, delle associazioni; politiche giovanili; informagiovani;

Un Piano di rilancio del commercio e dell’agricoltura. L’istituzione del tavolo verde con un grande e unico mercato ortofrutticolo, una idea che deve trovare il giusto consenso.

La Lamezia che verrà, dovrà offrire al meglio, l’apertura delle sedute comunali in streaming, ovvero la visione trasparente dei lavori di un consiglio comunale al centro del dibattito cittadino.

Questa è anche la città che guarda Forza Italia, in un contesto di rapporti politici vicini al governo Nazionale, Regionale e provinciale. Dove oggi tutti noi abbiamo la grande opportunità di dare a questa città un governo di centrodestra in linea con il governo provinciale, regionale e nazionale, occasione unica e difficilmente ripetibile che se portata a segno consentirà a questa città di avere una corsia preferenziale per la sua crescita”.

Così in una nota il Coordinatore cittadino Forza Italia Lamezia, Salvatore De Biase