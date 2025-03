Lamezia, Comunali, Gianpaolo Bevilacqua: “Le ragioni di una scelta che nasce dall’esperienza politica e dalla volontà di essere lametini a testa alta”

Condividi

“La mia è una scelta fatta per poter esprimere a pieno la disponibilità verso Lamezia Terme e per poter dare alla mia attitudine politica un senso forte a favore dei cittadini e del territorio.

Le polemiche ed i personalismi non mi sono mai appartenuti, la chiarezza sì, è per tale motivo che sottolineo quanto il difficile percorso che ha caratterizzato il centrodestra in questo periodo, è stato fondamentale per decidere di candidarmi con una compagine civica. Anche le ultime uscite sulla stampa da parte di Forza Italia dimostrano una certa confusione, che se da una parte è anche immaginabile, dall’altra mi sembra velata di insicurezza tutte lametine che non appartengono in realtà a questo partito a livello regionale. Ciò rammarica ancor di più un uomo come me che in politica non ha mai negato la sua appartenenza ed i suoi valori, anzi grazie a questo senso della democrazia che sento mio da sempre, ho scelto di candidarmi facendo lavorare insieme a me quanti hanno a cuore Lamezia, non un’appartenenza partitica o peggio ancora interessi personali. E’ importante superare certe barriere create da disaccordi personali perché non c’è più tempo per cincischiare e giocare con il futuro. Guardiamoci intorno e togliamoci i paraocchi, l’area lametina che doveva essere anima di una Calabria viva e forte è sempre in secondo piano, sempre senza una metà che la porti fuori dalle secche dove sembra irrimediabilmente arenata. Noi siamo coraggiosamente positivi e crediamo che dire basta ai lamenti, ai rimorsi, alle colpe da addossare sempre ad altri sia estremamente necessario. Per noi la città ha bisogno di certezze, di aperture sociali e democratiche per dare risposte importanti a quanti hanno perso la voglia di andare a votare, a coloro che non vogliono più credere che la politica può ancora dare tanto a questa terra, a chi vuole contare su persone che non si sono mai sottratte ai confronti con la propria gente. Superiamo queste beghe e andiamo avanti ognuno con le proprie forze, con il coraggio che ci ha insegnato la vita quotidiana fatta di bellezze reali, come di reali sofferenze. Sono anni che ascolto tutto ciò di cui i cittadini mi parlano. Io ci sono ogni giorno e so bene quali sono i fatti che segnano la storia di ognuno di noi, anche grazie alle carenze e alle debolezze della politica. Adesso lavorerò con una squadra scelta proprio perché come me ogni giorno incontra persone. Noi abbiamo ascoltato, ascoltiamo e ascolteremo coloro che hanno voglia di essere presenti, di contare qualcosa, di avere un momento per poter dire la loro su cosa ve bene e su cosa invece le affligge. Oggi più che mai crediamo sia giusto concentrarsi sulla concretezza per dare spazio a chi necessita di rendere la propria vita migliore, e occupandosi delle città del territorio dove tutti noi viviamo che possiamo rendere le cose migliori e possiamo aprire ancore la nostra mente ed il nostro cuore alla speranza. Quella speranza che nei lametini si è spenta. Noi vogliamo riaccenderla. Se abbiamo lo stimolo di poter dire “sono qui e scendo in campo per poter dare ancora speranza a questa mia terra”, noi siamo pronti a ridare valore anche alla politica di Lamezia. Noi siamo uniti anche perché diamo al senso dell’essere liste civiche un’importanza particolare, nel rispetto di tutti, sappiamo di poter costruire il vero volto di Lamezia Terme. Con le diverse appartenenze c’è il confronto per dare il proprio contributo e mettere a disposizione la propria esperienza. Per noi conta dedicarsi alla crescita economica-sociale e politica di Lamezia. L’impegno che porteremo avanti con il nostro programma e verso l’interesse comune e per il rispetto dei diritti di tutti”.

Così in una nota Gianpaolo Bevilacqua, candidato a sindaco della città di Lamezia.