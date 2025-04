Lamezia, Comunali, Doris Lo Moro incontra i sindacati: “Comunanza su impegni precisi, condivisione con i lametini e rapidità amministrativa”

Condividi

«Ho avvertito piena condivisione su aspetti importanti e sull’approccio da avere nelle politiche del futuro, come sul desiderio di ripartire immediatamente dal lavoro già fatto in passato». Così, Doris Lo Moro, candidata sindaco di Lamezia Terme, ha riassunto il confronto che ha avuto nel suo Punto d’incontro con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

«C’è condivisione – ha spiegato Lo Moro – sulla nostra idea di programmare lo sviluppo per aree tematiche, limitando gli ambiti strettamente comprensioriali a specifici servizi. Così, per esempio, non si può affrontare il problema dell’inquinamento del mare considerando soltanto il territorio lametino. Oggi occorre ragionare dell’intero Golfo di Sant’Eufemia, ma potrei continuare con diversi esempi. Insomma, il futuro della nostra città e dell’intera area centrale della Calabria si costruisce partendo dai singoli temi. Questa è una novità significativa del nostro progetto politico». «Con i sindacati – continua la candidata – c’è anche un comune sentire sulla necessità di sollecitare una forte partecipazione popolare, sia perché alle elezioni si registra un forte astensionismo, sia perché conoscere i bisogni significa parlare con le persone, ascoltarle, comprenderle. Altra esigenza condivisa è che la prossima amministrazione comunale non potrà avere tempi morti e dovrà mettersi subito a lavorare, garantendo capacità di programmazione, di spesa e, sottolineo, di gestione. Perciò mettere a disposizione competenze consolidate, come abbiamo fatto, può risultare un’opzione vincente. La nostra città, lo dicono molti lametini, ha perso tanto tempo». «Sin da subito, allora, si dovrà pensare alle piccole cose con uno sguardo aperto su quelle grandi, che hanno bisogno di forte partecipazione e di classe dirigente plurale; che richiedono di guardare avanti – conclude Lo Moro – anche in maniera ambiziosa. E in questo sarà fondamentale il protagonismo delle nuove generazioni».