Lamezia, Chiara Campisano candidata al consiglio comunale con Noi Moderati: “Al centro famiglia, lavoro e giovani”

Condividi

“Ho scelto di candidarmi alle prossime elezioni comunali di Lamezia Terme con Noi Moderati, un partito che mette al centro del proprio progetto politico l’identità e i valori fondamentali della nostra società. L’ho scelto perché credo in una politica che metta al centro famiglia, lavoro e giovani. Voglio impegnarmi per costruire opportunità concrete e migliorare nel mio piccolo la qualità della vita di tutti noi”.

E’ quanto scrive Chiara Campisano, avvocato e segretario dell’Associazione socio culturale Logos&Polis. Impegnata sul territorio dal 2019 in ambito sociale, culturale, assistenziale e ambientale, tra qualche mese conseguirà una seconda laurea in Criminologia per l’investigazione e la sicurezza. “Nella mia professione – dichiara – ho imparato quanto sia importante ascoltare le persone, tutelare i loro diritti e lavorare con determinazione per trovare soluzioni concrete. È con questo spirito che voglio mettermi al servizio della nostra comunità”.

“Il nostro obiettivo – prosegue – è rappresentare tutte le componenti della società, perché solo attraverso un’amministrazione inclusiva e capace di ascoltare si possono costruire risposte efficaci per il futuro della nostra città. Essere moderati non significa essere condiscendenti, ma saper dialogare, mediare e trovare soluzioni concrete ai problemi reali”.

“Credo in una politica – ancora Campisano – che guardi alle persone e alle famiglie, riconoscendone il valore e supportandole concretamente. Per questo, il mio impegno sarà rivolto a: centralità delle persone, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte attiva della comunità e avere accesso a servizi efficienti e vicini alle sue esigenze; sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle che hanno al loro interno persone con disabilità, attraverso un incremento dei livelli essenziali di assistenza sociale; opportunità per i giovani, affinché il lavoro non sia un miraggio ma una prospettiva concreta per costruire il proprio futuro senza dover lasciare la nostra città”.

“Lamezia Terme – conclude – merita un’amministrazione capace, trasparente e vicina ai cittadini. Il mio impegno sarà totale, ma per realizzare tutto questo ho bisogno del vostro supporto! Insieme, costruiamo una Lamezia più giusta, inclusiva e ricca di opportunità!”