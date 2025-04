Lamezia, Comunali, Bevilacqua apre campagna elettorale domani con inaugurazione del “Laboratorio di idee”

Condividi

Il Candidato a Sindaco Gianpaolo Bevilacqua apre la sua campagna elettorale con l’inaugurazione del “Laboratorio di idee”.

Sarà un luogo accogliente dove tutti i cittadini potranno raccontarsi e descrivere la Lamezia Terme che vorrebbero. Questo è l’obiettivo principale del candidato a Sindaco Gianpaolo Bevilacqua inaugurando il laboratorio della sua campagna elettorale.

Giovedì 3 aprile alle 18 e 30, in Corso Giovanni Nicotera 241, aprirà al pubblico il “Laboratorio di Idee” e nella corsa verso queste nuove elezioni, Gianpaolo Bevilacqua punta a farsi conoscere come sindaco del popolo, della città.

“Il programma elettorale – si legge nella nota – sarà infatti anche deciso dai cittadini, perché sono i cittadini che vivono Lamezia Terme e hanno il diritto di veder fiorire una città con mille potenzialità per diventare centro nevralgico per la Calabria camminando con fiducia verso un futuro che valorizzi la posizione logistica di Lamezia Terme.

Sviluppo del commercio, legalità, sostegno delle classi disagiate, risanamento urbanistico e rilancio della cultura (favorendo le realtà culturali locali), sono solo una parte di un programma elettorale che sarà deciso insieme agli elettori.

E da queste premesse che nasce il “laboratorio di idee”, perché’ se una campagna elettorale parte e si articola descrivendo un programma elettorale, per Gianpaolo Bevilacqua è fondamentale guadagnare la fiducia dei suoi elettori, ascoltandoli al fine di potersi impegnare per creare la Lamezia Terme che i cittadini sognano, con l’aiuto dei cittadini stessi”.