Lamezia, domani incontro pubblico con candidato a sindaco Mario Murone e presentazione patto federativo tra Lega Lamezia e Mtl

Domani venerdì 4 aprile alle ore 19 presso la sala congresso dell’Aerothel Phelipe Sant’Eufemia Lamezia Terme, si terrà un incontro pubblico per la presentazione del rinnovato accordo tra la Lega Salvini Premier Lamezia Terme ed Movimento Territorio e Lavoro(MTL).

Presenti On. Domenico Furgiuele, il Commissario Regionale Lega On. Filippo Mancuso, il Presidente del MTL già Consigliere Comunale Massimo Cristiano, i Consiglieri comunali Antonietta D’Amico e Antonio Mastroianni e tanti altri, a sostegno della candidatura a Sindaco della coalizione di centro destra Avv. Mario Murone.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato il patto federativo politico-programmatico, circoscritto alla città di Lamezia Terme, che sancisce la sinergia tra i due movimenti. L’iniziativa pubblica sarà anche l’occasione per presentare gli obiettivi condivisi, il programma, e la lista unitaria “Lega Salvini Premier Lamezia Terme – M.T.L.” che concorrerà al Consiglio Comunale nell’ambito della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Avv. Mario Murone.