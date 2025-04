Lamezia, Iolanda Baretta candidata al consiglio comunale con Fratelli d’Italia: “Impegno, passione e visione per una città bella da vedere e da vivere”

Condividi

“Il mio slogan elettorale è: impegno passione e visione per una Lamezia Terme che prospera! Impegno e passione caratterizzano la mia persona in tutto ciò che faccio nella mia vita quotidiana!

Nel lavoro, sono socia di una attività nel cuore di Lamezia Terme: il centro estetico e benessere Amore & Psiche, un sogno realizzato nel tempo, che per innovazione e professionalità è stato riconosciuto dal Sole24Ore come un punto di eccellenza nel settore del wellness a livello nazionale.

L’attenzione verso il prossimo e le classi sociali più deboli è un qualcosa che appartiene al mio essere da sempre; sono stata socia fondatrice di diverse associazioni di volontariato nel tempo ed attualmente sono Presidente dell’Associazione Logos & Polis, che si occupa delle varie problematiche sociali ed

ed ambientali del territorio Lametino.

La politica è un qualcosa che mi appassiona e mi vede protagonista nello schieramento di Fratelli d’Italia ormai da diversi anni, dopo una mia esperienza nel civismo.

Ho trovato piena sintonia col mio modo di essere e di pensare nella leadership di Giorgia Meloni che governa il nostro Paese e che dà spazio ad altre donne; così come nel modo di fare e di essere del nostro instancabile sottosegretario Wanda Ferro. Queste due figure di donne e di esponenti politiche mi hanno orientato senza indugi verso il mio gruppo di appartenenza.

Il mio impegno per vedere prosperare questa città, la nostra città, è quotidiano! Dalla cura del territorio completamente abbandonato a se stesso, all’ ascolto di chi vive con grande disagio e difficoltà, nell’osservare con attenzione le varie problematiche che attanagliano la nostra città, impedendole di essere il gioiello che merita nel cuore della Calabria.

La nostra è una città sporca, disordinata e non organizzata, dove la microcriminalità

dilaga e le problematiche sono veramente molteplici. Io credo che sia necessario un impegno forte e costante da parte di tutti noi, e non parlo solo di chi è impegnato politicamente, ma di tutti i cittadini che dovranno diventare protagonisti loro stessi impegnandosi in prima persona, nel prendersi cura del nostro territorio ed interessandosi attivamente alla vita politica e sociale della nostra città.

Certamente bisogna partire dall’ordine e dai bisogni primari, ma Lamezia Terme necessita di una visione. Noi ci troviamo nel cuore nevralgico della Calabria, grazie al nostro aeroporto. Dal nostro scalo transitano quasi tutti i turisti che arrivano nella nostra regione e possiamo dire con assoluta certezza che nessuno di loro resta nella nostra città, che è solo una meta di passaggio. Lo sforzo che deve fare la nostra politica è anche quello di riuscire a trattenere con una serie di iniziative strategiche, i turisti nel nostro territorio, portando ricchezza ed economia alla città. Spero che mi venga data dai cittadini Lametini la possibilità di mettere alla prova la dedizione e l’amore che provo per la mia città: la motivazione è forte! Lo faccio soprattutto per i nostri figli che, domani, si ritroveranno l’eredità dell’impegno che noi metteremo per migliorare la nostra terra. Sperando, quindi, che non debbano essere costretti ad abbondonare la Calabria per trovare lavoro. Anche io, come molti genitori purtroppo,sono madre di una figlia che si è trasferita al nord Italia per avere la possibilità di un futuro. Proprio per questo motivo voglio e mi batto perché i nostri figli non debbano scegliere di rimanere o partire e farsi una vita altrove. Il futuro è qui e noi dobbiamo costruirlo per loro”.

Così in una nota Iolanda Baretta, Candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni comunali Lamezia 2025.