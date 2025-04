Lamezia, Rosa Tavella: “Rifondazione Comunista a sostegno della candidatura di Doris Lo Moro”

Condividi

”Noi di Rifondazione Comunista che non ci riconosciamo nel campo largo del CentroSinistra sosteniamo in questa competizione elettorale la candidatura a sindaco di Doris Lo Moro. Abbiamo deciso di farlo non solo perché riconosciamo a Doris Lo Moro capacità, autorevolezza e lunga esperienza politica e amministrativa ma soprattutto perché condividiamo con Doris la necessità, oggi più di ieri, di una politica alternativa alla Destra, contraria ad ogni forma di trasversalismo e trasformismo.

Siamo convinti di essere animati da un medesimo spirito pubblico e da una passione politica che mette al centro i valori della democrazia partecipativa, dell’antifascismo, dei principi costituzionali volti al conseguimento dei diritti sociali e civili per tutti, la lotta intransigente e concreta ai poteri criminali e ai fenomeni di corruzione.

Sappiamo di caricare oltre misura la figura del sindaco e di chiedere a lei che speriamo, ancora una volta, lo diventi, garanzie impegnative che la coalizione larga che la sostiene non è scontato che dia. Con le nostra aspettative cerchiamo di volgere le prerogative che la legge conferisce ai sindaci in opportunità verso impegni e obiettivi che in questi anni sono stati ampiamente disattesi, ignorati o addirittura stravolti.

A Doris, alla coalizione e alla prossima amministrazione, che speriamo si insedierà ad elezioni concluse, chiediamo non la grande Lamezia da tanti più volte vagheggiata ma la Lamezia di tutti/e che finalmente cominci ad affrontare i problemi della vita quotidiana dei sui abitanti e del territorio che le sta intorno.

A Doris chiediamo di interpretare in maniera non repressiva e restrittiva alcune parole chiave della politica, come ad es. la parola sicurezza affinché torni a significare il bisogno dei cittadini di avere tutele e protezioni di fronte ad eventi estremi come terremoti e alluvioni, di mettere in sicurezza tutti gli stabili pubblici (scuole, uffici,ospedale….). La necessità di chiedere con forza, agli organi competenti, controlli più puntuali per evitare i troppi omicidi sul lavoro che si verificano sul nostro territorio. Chiediamo di mettere in campo interventi per la tutela della salute, dell’assistenza e quelli volti al contrasto ad ogni forma di inquinamento ambientale: urbano, marino, alimentare.

Chiediamo una città pulita e bella al centro come in periferia. Una città che sappia vedere le donne native e migranti, vecchie e giovani non solo per difenderle da ogni forma di violenza ma per accompagnarle nel loro percorso di studio, lavoro, socialità senza discriminazioni e sorprusi. Una città solidale che valorizzi al massimo i suoi beni pubblici, che crei spazi condivisi, che costruisca cultura con una visione riconoscibile unitaria non più dispersa nei mille rivoli dei finanziamenti a pioggia a singoli soggetti che questo meccanismo facilmente trasforma in clienti.

Lamezia in questi lunghi anni ha perso abitanti, funzioni, servizi, naviga a vista di fronte ad una sanità ampiamente privatizzata, ad una disoccupazione ed ad una aumento del lavoro precario, sottopagato e sommerso preoccupante, ad una sempre maggiore insufficienza dei servizi sociali, educativi e di assistenza per bambini, anziani, disabili. La popolazione è dunque mutata, impoverita, invecchiata, i migranti sono oramai tantissimi. C’è bisogno di una nuova e più attrezzata indagine conoscitiva di questa complessa realtà. C’è bisogno di strumenti, percorsi, azioni amministrative che affrontino con efficacia le nuove sfide.

A Doris Lo Moro chiediamo di costruire la sua agenda politica amministrativa a partire da questi temi. Abbiamo fiducia nella sua sensibilità politica,nell’intelligenza e determinazione che la caratterizzano.

Noi ci impegniamo perché la sua candidatura diventi la realtà della nuova amministrazione della città, della nuova Lamezia democratica, giusta e solidale che auspichiamo. Una Lamezia dove tutte e tutti possono vivere bene come recita lo slogan scelto da Doris per la sua candidatura”.

Così in una nota di Rosa Tavella per Rifondazione Comunista.