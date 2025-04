Lamezia, Mariafelicia Tropea candidata al consiglio comunale a sostegno di Gianpaolo Bevilacqua: “Giovani, territorio e inclusione sociale”

Condividi

«Sono Mariafelicia Tropea, per tutti Licia, ho 22 anni e sono una studentessa di giurisprudenza. Ho fondato all’età di 20 anni l’associazione Smile, che offre attività di vario genere, tra cui ripetizioni scolastiche e laboratori creativi, progettate per arricchire il tempo libero dei più piccoli.

Quando ho aperto l’associazione l’obiettivo era già chiaro: creare uno spazio sicuro e stimolante dove i bambini possono esplorare le loro passioni e ricevere il supporto necessario durante l’adolescenza. L’iniziativa si pone in risposta a una crescente esigenza di supporto all’infanzia e all’adolescenza in un contesto sempre più complesso.

La mia esperienza mi ha fatto capire che l’educazione non si limita a ciò che accade a scuola, in aula, ma si estende anche alle esperienze e alle opportunità che si offrono al di fuori da questi luoghi. Credo fermamente che investire nel tempo libero dei bambini non solo favorisca la loro crescita culturale, ma li aiuti anche a sviluppare competenze sociali e relazionali fondamentali.

La mia candidatura accanto al candidato a sindaco Gianpaolo Bevilacqua nasce dalla convinzione che solo attraverso una politica vicina alle persone e attenta ai bisogni reali della comunità si possa costruire una città migliore. Ho trovato nella sua visione un’attenzione autentica verso i giovani, il territorio e l’inclusione sociale, temi che da sempre guidano il mio impegno.»

Così in una nota Mariafelicia Tropea, candidata al consiglio comunale.