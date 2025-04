Lamezia, al via il progetto “Azione in Ascolto”

Condividi

“Azione, da sempre attenta alle esigenze dei cittadini, si propone di dare ascolto in modo permanente alle istanze e alle proposte del territorio. A tal fine il partito lancia il progetto “Azione in Ascolto”, al fine di fare tesoro delle reali esigenze della cittadinanza per poter costruire insieme una Lamezia migliore.

Azione vi aspetta presso la propria sede in via dei mille, dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:00. Siete tutti invitati a venire a conoscerci e a dare il vostro contributo”.

È quanto scritto in una nota del Direttivo Azione Lamezia Terme.