Lamezia, Giulio Vincenzo Mammoliti candidato al consiglio comunale a sostegno di Gianpaolo Bevilacqua 

“Mi chiamo Giulio Vincenzo Mammoliti, ho 29 anni, sono laureato in Giurisprudenza e insegno diritto, da sempre vivo con passione il nostro territorio.

La mia esperienza di collaboratore in uno studio legale e di docente di diritto in una scuola privata mi ha permesso di comprendere le dinamiche e le necessità che riguardano la comunità di Lamezia Terme.

Oggi, con entusiasmo e forte senso di responsabilità, ho deciso di candidarmi al consiglio comunale a sostegno di Gianpaolo Bevilacqua.

Credo fermamente nelle immense potenzialità di Lamezia Terme, una città che amo e che merita un futuro migliore.

Siamo tutti consapevoli delle numerose problematiche che affliggono la nostra vita quotidiana: una sicurezza stradale ancora inadeguata, una scarsa valorizzazione del nostro ricco territorio, la presenza di barriere architettoniche che limitano l’inclusione, e il preoccupante fenomeno del randagismo. Queste sono solo alcune delle sfide che dobbiamo affrontare con determinazione.

È giunto il momento di investire concretamente nella nostra amata Città, per questo ritengo assolutamente necessario un cambiamento radicale, un rinnovamento che deve inevitabilmente partire dalle istituzioni.

Ho scelto di condividere questo importante percorso con Gianpaolo Bevilacqua, a convincermi é stata la sua caparbietà, la sua brillante carriera e una visione politica autenticamente orientata alla vicinanza e all’ascolto della collettività. Sono convinto che la sua leadership sarà fondamentale per realizzare un cambiamento tangibile e duraturo.

Insieme a Gianpaolo, ci impegniamo a portare avanti un programma ambizioso e concreto, che affronti le criticità esistenti e valorizzi le eccellenze del nostro territorio.

I temi sui quali orientare il mio impegno nel Consiglio comunale saranno: la valorizzazione della sanità: lavoreremo per garantire servizi sanitari efficienti e accessibili a tutti i cittadini, potenziando le strutture esistenti e promuovendo la prevenzione; sensibilizzazione legate al mondo femminile: mi impegnerò a promuovere politiche concrete per la parità di genere, il sostegno alla maternità e la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, riconoscendo il ruolo fondamentale della donna nella nostra società.

Sostieni la mia candidatura per portare una nuova energia e una visione innovativa nel consiglio comunale”.

Così in una nota Giulio Vincenzo Mammoliti.