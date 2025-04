Lamezia, Piera Dastoli candidata al consiglio comunale a sostegno di Doris Lo Moro

Condividi

“Pino Aprile presidente nazionale del MET ( Movimento Equità Territoriale), candida Piera Dastoli nella lista civica “Per vivere bene” con candidata a Sindaca Doris Lo Moro.

Piera Dastoli, impegnata nel MET dello scrittore e giornalista Pino Aprile intellettuale delle grandi battaglie per il riscatto del Sud dalla marginalità ed esclusione culturale, sociale ed economica, ha riconosciuto nel pensiero, nonché nella lunga ed fattiva attività politica della candidata Lo Moro l’ amore per la sua provenienza e l’onestà intellettuale a cui riferirsi. La scelta politica della Dastoli trova, infatti, forti riferimenti con le scelte programmatiche e fondanti, del Movimento Equità Territoriale, quali valori universali di pari opportunità. “Elemento caratterizzante del mio impegno” dichiara Piera Dastoli “è il sostegno ed il rafforzamentodell’inclusione sociale e coesione territoriale, per riportare il lametino a creare nuove imprese attraverso economie locali di sviluppo. Altro punto in comune sarà il sostegno alle diversità culturali anche attraverso corsi di formazione linguistica che diano collocazione dignitosa a tutte le persone che siano in grado di offrire alla società una crescita armonica. Fondamentale fare scelte decisive contro lo spopolamento dei giovani. La Dastoli , poi riferendosi all’ ambiente afferma che è necessario “occuparsi sinergicamente con la Regione delle alluvioni, curando i corsi dei fiumi; tutelare il mare, gigantesca e meravigliosa risorsa della nostra Calabria facendo nascere un vero e proprio Consorzio della Riviera dei Tramonti attraverso una vera e propria economia lametina del mare con certificazioni comunali delle imprese turistiche, alberghiere, lidi e ristorazioni e nel contempo attuare politiche incentivanti il consumo consapevole corredato da etichettatura trasparente per la tutela delle filiere produttive locali al fine di far partire il Distretto del cibo lametino, strumento di valore socio-economico e di sviluppo che coinvolga le imprese agricole rendendo la nostra Lamezia Terme capofila di tutti i comuni del comprensorio con l’istituzione del Parco Naturale del Reventino in modo da rilanciare anche l’ economia montana.

Nella passione dichiarata per il suo Sud e la sua città la Dastoli si batterà anche per un museo di Arte Contemporanea inserito nel progetto complessivo di una Lamezia Terme forte e consapevoleche uno sviluppo occupazionale, produttivo e caratterizzante la filiera possa esaltare le caratteristiche territoriali e storiche”.

Così in una nota della candidata