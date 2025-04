Giovani in Azione per Lamezia: il 19 aprile un incontro dedicato al futuro della città

Condividi

Lamezia Terme – Sabato 19 aprile, alle ore 17.30, in Piazza d’Armi presso l’attività Pan&Quotidiano, si terrà l’incontro pubblico “Giovani in Azione per Lamezia”, promosso da Azione Lamezia Terme, nell’ambito della campagna elettorale a sostegno della Candidata Sindaca Doris Lo Moro.

“L’evento nasce come momento di confronto aperto – fanno sapere – pensato in particolare per i giovani della città. L’obiettivo è stimolare una riflessione condivisa sul presente e sul futuro di Lamezia, ponendo al centro alcune domande chiave: Cosa ci aspettiamo da queste elezioni? Cosa serve davvero a Lamezia per diventare una città capace di trattenere e attrarre le nuove generazioni?”

A moderare l’incontro saranno le ragazze e i ragazzi di Azione Lamezia, attivi nella costruzione del programma elettorale, impegnati a raccogliere esigenze, proposte e idee dal territorio.

Tra i temi che verranno trattati: la cultura e gli spazi aggregativi, la mobilità urbana e la necessità di costruire opportunità di lavoro e formazione per i giovani. Tutti gli interventi avranno un taglio partecipativo: non sono previste relazioni frontali ma uno scambio orizzontale tra cittadini.

All’evento sarà presente la Candidata Sindaca Doris Lo Moro.

Valentina Stella, candidata al consiglio comunale per Azione, spiega così il senso dell’iniziativa: “Crediamo che la politica debba tornare ad ascoltare i cittadini, a partire dalle nuove generazioni. Troppo spesso si chiede ai giovani di ‘restare’, ma senza offrire loro vere possibilità. Questo incontro nasce per raccogliere idee, stimolare riflessioni e dare voce a chi oggi ha voglia di partecipare alla vita pubblica. Non promettiamo soluzioni immediate ma vogliamo costruire, insieme, una visione più inclusiva e realistica del futuro della città.”

L’evento si concluderà con un momento conviviale: un aperitivo per continuare a dialogare in modo informale.