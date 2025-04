Lamezia, aeroporto, Ventura (Exit): “Bevilacqua sarà sindaco autorevole su gestione scalo”

Condividi

“La prossima amministrazione comunale di Lamezia Terme dovrà affrontare per forze di cause maggiori la questione Aeroporti, ponendola tra le priorità nell’agenda di governo. Tutti parlano di Aeroporto quale volano per il rilancio economico e turistico della città posta al centro della Calabria, però ci si dimentica come il nostro sistema aeroportuale guidato dalla società Sacal Spa, sia solo sulla carta gestito con maggioranza pubblica, mentre le decisioni più importanti in seno agli scali calabresi e quindi principalmente anche a quello nostro lametino, vengono assunte con modus operandi di azienda privata, nonostante gli stessi privati detengano solo il 12,25% delle quote.

Le cause di tutto questo cortocircuito sono da ricercare negli errori commessi in passato dalla politica e specie da chi volle l’abbraccio mortale di Sacal con gli altri due aeroporti calabresi di Reggio e Crotone che erano praticamente falliti, ma sarebbe troppo andare minuziosamente a scavare nel passato per spiegare una realtà che ad oggi non è ancora chiara sul nostro aeroporto.

Quel che è certo è che il Comune di Lamezia Terme , un tempo socio di maggioranza pubblica (dal marzo 2022 è Fincalabra) , continua a non avere alcun peso in seno alla società di gestione. E’ quindi perfettamente inutile prendere in giro i lametini parlando di Aeroporto come se fosse un qualcosa su cui una futura amministrazione potrebbe decidere qualcosa di importante. Su questo verte il mio impegno quale candidata al Consiglio comunale di Lamezia Terme, e magari futura consigliere, ossia portare all’attenzione del mio candidato sindaco tale questione che merita un’ attenta analisi e soprattutto subito dopo una strategia attuata e mirata a far sì che finalmente dalla presenza sul territorio di un Aeroporto internazionale, possa svilupparsi tutto un indotto economico e sociale di grande importanza per la città. Uno dei nodi gordiani è la privatizzazione dei servizi di Sacal nel nostro Aeroporto. Un qualcosa di inconcepibile per una società con Capitale a maggioranza pubblica.

Resta al confine tra il tragico e l’esilarante la vicenda dei giorni scorsi del passeggero che sul volo Milano-Lamezia si è sentito male e che all’atterraggio sulla pista del nostro aeroporto l’ambulanza era sprovvista oltre che di medico anche di mezzi idonei all’intervento per primo soccorso. Ricordando che tra i tanti servizi, Sacal ha anche privatizzato quello dell’emergenza H24. Tutto ciò è inaudito ed il prossimo sindaco, che mi auguro ovviamente sia il nostro Gianpaolo Bevilacqua, saprà farsi sentire in merito a tutto ciò. E’ facile parlare di sviluppo e di grande occasione che abbiamo con un Aeroporto internazionale, prima dovremmo analizzare le cose che non vanno per poi intervenire e cercare di invertire il tutto per quanto un valido ed autorevole sindaco possa fare. Tutto questo sapendo chiaramente che la legge autorizza Sacal a privatizzare tutti i servizi che ritiene opportuno, ma se si vuole avere da parte del nostro Comune che ricordo è il secondo socio di maggioranza pubblica, un minimo di potere decisionale sulla questione Aeroporto, non si può rimanere indifferenti dinanzi a certe cose. Cosi come si devono difendere i diritti dei lavoratori che davanti a questa finta gestione pubblica, rimangono disorientati e senza alcuna tutela. Il mio impegno e quello del mio candidato sindaco è proprio indirizzato a questo, un sindaco finalmente autorevole nelle questioni che riguardano il nostro Aeroporto”.

Così nella nota Pasqualina Ventura, Candidata al Consiglio comunale Lista Indipendenza per Giampaolo Bevilacqua sindaco.