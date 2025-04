Lamezia, Forza Italia accoglie l’invito della Proloco per un incontro

Condividi

“Forza Italia Lamezia condivide pienamente l’auspicio espresso dal Presidente della Pro Loco, Vincenzo Ruberto, e si propone, a breve, di promuovere un incontro finalizzato alla costruzione di un percorso condiviso che coinvolga anche il candidato a Sindaco del centrodestra, Mario Murone, già sensibile alle tematiche legate all’archeologia lametina.

Un patrimonio da valorizzare non solo per la sua importanza storica, ma anche per il potenziale che offre all’interno di un più ampio itinerario turistico-naturalistico, capace di intrecciare paesaggi, tradizioni popolari, eccellenze enogastronomiche.

L’obiettivo è posizionare Lamezia come una città capace di unire mare e montagna, grazie a una pianificazione turistica frutto di una visione progettuale condivisa.

Lamezia non può più limitarsi ad essere il centro geografico della Calabria: è necessario rafforzarne il tessuto economico, culturale, sociale e produttivo, investendo in idee, progetti e risorse.

Lamezia, città dell’accoglienza.

Lamezia, terra dell’olio e del vino.

Lamezia carontina, con il suo parco e la sua collina, potenziale oasi turistica.

Una nuova identità da offrire alla Calabria, anche attraverso il rilancio del turismo rurale e agricolo: la via dei frantoi, dei sapori autentici e dei colori in cui passato e futuro si incontrano.

Il nuovo “carontismo” si delinea come motore economico e centro strategico per la geotermia e le risorse idrotermali, con prospettive concrete di sviluppo del teleriscaldamento e l’utilizzo di acqua calda per edifici pubblici e privati.

Questo significherebbe costi energetici ridotti, nuove opportunità occupazionali e un futuro più sostenibile. In città, esistono già studi tecnici che confermano la fattibilità di tali progetti.

È dunque imprescindibile, in tempi brevi, la convocazione di un incontro tematico che tracci le linee guida per una prospettiva comune e condivisa”.

Così in una nota il Coordinatore Forza Italia Lamezia Salvatore De Biase”