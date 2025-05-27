Di seguito le preferenze dei candidati consiglieri.
Lista PD
ARICHETTA VALENTINA 12 0.2%
CARITO FRANCESCO 406 6.74%
CHIRICO DEBORAH 538 8.93%
CORRADO LUANA 26 0.43%
DAVOLI GIOVANNI 54 0.9%
FEROLETO MARIAFRANCESCA 21 0.35%
FERRARI SAVERIO 325 5.4%
GALLO GIOVANNI 353 5.86%
GIGLIOTTI GIUSEPPE detto GIOSY 167 2.77%
GIGLIOTTI LAURA 97 1.61%
GRANDINETTI DANIELA IMMACOLATA 215 3.57%
LIMARDI ROSAMARIA 31 0.51%
LIOTTA CARMELA MILENA 483 8.02%
MASI GENNARINO 560 9.3%
MASTROIANNI CHIARA 72 1.2%
MISCIMARRA SANTA PATRIZIA 9 0.15%
MURACA FABRIZIO 603 10.01%
PANDOLFO ANTONIO 207 3.44%
PERRI CESARE 42 0.7%
PICCIONI ROSARIO 458 7.6%
PINO ALESSANDRO TIZIANO 5 0.08%
SIRIANNI ANTONIO 222 3.69%
TAVERNA DOMENICO 260 4.32%
VESCIO LIDIA 858 14.24%
Totale Preferenze 6024
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE
ADAMO GIOVANNA 172 13.03%
APA FRANCESCO 92 6.97%
ARENA NICOLA 85 6.44%
BEVACQUA VINCENZO 118 8.94%
CAPUTO CATERINA 46 3.48%
CORTESE MARIA detta MARIA VITTORIA 15 1.14%
DAVOLI MARA ANNA CARLA 81 6.14%
DE LUCA PASQUALE 10 0.76%
DE SENSI PAOLO 24 1.82%
DONATO GIOVANNI 12 0.91%
FRAGALE HYRYA 5 0.38%
GRANDINETTI ALESSIA 32 2.42%
IANNAZZO DANIELA FRANCESCA 134 10.15%
LAMPASI DANILO 2 0.15%
MARINELLI ANTONIO 19 1.44%
MARTELLO ROBERTO 113 8.56%
NOCITI GIOVANNI 30 2.27%
PERRI ANTONIO 22 1.67%
RONDINELLI ANNA MARIA 38 2.88%
SATURNO MARIAGIOVANNA 43 3.26%
SINOPOLI ANDREA 209 15.83%
TROPEA RICCARDO 7 0.53%
VITALE GIOVANNI 10 0.76%
VONELLA GIULIO LUCIANO 1 0.08%
Totale Preferenze 1320
Lista: AZIONE
VITALE ANNITA 582 26.7%
ALBI MICHELE 18 0.83%
ARCIERI DARIO 258 11.83%
BARBERIO TONINO 253 11.61%
CEESAY BAKARY 3 0.14%
CERRA PASQUALE 43 1.97%
CUGLIANDRO CATERINA 0 0%
FALVO MARIA STELLA detta STELLA FALVO 34 1.56%
FEDERICO ANTONIO 6 0.28%
FRAGIACOMO FRANCESCO 35 1.61%
GIGLIOTTI ANTONIO 3 0.14%
GUALTIERI GABRIELE 21 0.96%
MARUCA VALENTINA 112 5.14%
MATARAZZO CRISTIANO 101 4.63%
MAZZEI PASQUALE 98 4.5%
PAONE DANIELA 10 0.46%
PETTINATO GIOVANNA 19 0.87%
PLATANIA FERDINANDO 88 4.04%
RAMETTA VINCENZO PIO 71 3.26%
SACCO FERDINANDO GIOVANNI detto MARESCIALLO SACCO 116 5.32%
SERRAO MASSIMILIANO 125 5.73%
STELLA CONCETTA VALENTINA detta VALENTINA STELLA 128 5.87% VESCI CATERINA 19 0.87%
FURFARO STEFANIA 37 1.7%
Totale Preferenze 2180
Lista: PER VIVERE BENE
AMMENDOLA CLAUDIA 317 8.02%
AMMENDOLA VINCENZO 105 2.66%
BARTUCCIO MARTINA 40 1.01%
CARERE CARLO 463 11.72%
CAVALIERE CLAUDIO 118 2.99%
CERRA ANTONIO 63 1.59%
CITTADINO DEBORA 92 2.33%
COZZITORTO TOMMASO 136 3.44%
CRISTIANO VINCENZO 549 13.9%
D’AGOSTINO RITA 89 2.25%
DASTOLI PIERA 85 2.15%
DE BIASE FRANCESCO 63 1.59%
GAETANO ALESSIA 158 4%
LUCCHINO ANNAMARIA 238 6.02%
MANCINI CLAUDIA 22 0.56%
MAZZA SERENA PAOLA 14 0.35%
MAZZEI ALFONSO 14 0.35%
PALAZZO VINCENZO 188 4.76%
PANEDIGRANO CARMELA 65 1.65%
SCARAMUZZINO MARIANNINA 77 1.95%
SERRATORE BERNADETTE 552 13.97%
SPRAUER CALINA IRENE 118 2.99%
VISCIGLIA VINCENZO 84 2.13%
ZAFFINA RENATO 301 7.62%
Totale Preferenze 3951
Lista: ERA ORA
Voti di lista: 805
ARCIERI FRANCESCA 141 13.95%
AMMENDOLA DOMENICO 6 0.59%
BEVACQUA FELICIA 3 0.3%
CERMINARA LUANA MARIA 39 3.86%
FAZIO ELEONORA 2 0.2%
FAZIO FELICE 29 2.87%
IULIANO SANDRA 7 0.69%
ISABELLA VITTORIO 8 0.79%
MASCARO SILIANA 5 0.49%
MERCURI RAFFAELLA 11 1.09%
NICOTERA ANTONIO 2 0.2%
CIMINO LUISA 214 21.17%
IANNAZZO NADIA 98 9.69%
NOTARIS RAFFAELE 9 0.89%
VESCIO GIOVANNINO 19 1.88%
MASTROIANNI PIO COSTANTINO 120 11.87%
DE SERIO ARMANDO 58 5.74%
CITTADINO LUCIA ALESSANDRA 161 15.92%
GRANDINETTI ANTONIO 39 3.86%
STRANIERI ENNIO 11 1.09%
TARZIA ROBERTO 20 1.98%
MASCARO MAURIZIO 2 0.2%
NICOTERA GIUSEPPE TOMMASO 0 0%
MOHAMMED MOHI UDDIN 7 0.69%
Totale Preferenze 1011
Lista: GIANPAOLO BEVILACQUA SINDACO DEL POPOLO
Voti di lista: 4161
ALOISIO OTTAVIO 205 3.74%
BALSAMO GIROLAMO 180 3.29%
BRANCA OSCAR 375 6.84%
CAVALIERE ANTONIO 116 2.12%
COSTANZO GIUSEPPE 304 5.55%
DE PONTO ANTONIO 275 5.02%
DEL GAISO SALVATORE detto GINO 309 5.64%
ESPOSITO GIANPIERO 27 0.49%
FALVO MICHELE 132 2.41%
FAZIO MONICA 177 3.23%
MAMMOLITI GIULIO VINCENZO 70 1.28%
MANFREDI GIUSEPPE 58 1.06%
MARINARO MARIA 37 0.68%
MASCARO SIMONA 261 4.76%
MERCURI LUCIANO 300 5.48%
MURACA CARMELINA ISA 342 6.24%
ORLANDO GIORGIA 163 2.97%
PAGLIARO ALESSANDRA 313 5.71%
RASO MARIALUCIA 964 17.59%
RIZZO DANILO 182 3.32%
TALARICO ANTONIO MARIA 231 4.22%
VENTURA LINO 83 1.51%
VILLELLA FELICIA 303 5.53%
VIOLA ANTONELLO 72 1.31%
Totale Preferenze 5479
Lista: L’ITALIA DEL MERIDIONE – LAMEZIA NEL CUORE
ACCORDINO SALVATORE 54 7.45%
ALVINO SALVATORE 95 13.1%
CHIRUMBOLO PASQUALE 8 1.1%
CIMINO CARMELINA 22 3.03%
FAZIO ANTONELLA 124 17.1%
FAZIO ROSARIO 65 8.97%
LONGO DENISE 60.83%
MURACA MICHELE 3 0.41%
PULICICCHIO RAMONA 10 1.38%
ROPERTO FRANCESCO 0 0%
SALADINO GIOVANNA 8 1.1%
SCALZO SANDRINO 2 0.28%
SCARPINO FRANCESCO ANTONIO 14 1.93%
SPENA FRANCESCO 7 0.97%
STRANGIS ANTONIO 71 9.79%
STRANGIS SENDY 36 4.97%
TALARICO GIAN-CARLO 38 5.24%
TORCHIA GIUSEPPE 2 0.28%
TROPEA MARIAFELICIA 43 5.93%
VACCARO ANTONIO 18 2.48%
VESCIO FRANCESCO 99 13.66%
Totale Preferenze 725
Lista: MOVIMENTO INDIPENDENZA
D’ALESSI ANTONIO 163 26.38%
ALIBRANDI BARTOLOMEO 0 0%
BRUNI GAIA MARIA 2 0.32%
BUONOCORE MARCO 0 0%
BUCCAFURI VINCENZO 5 0.81%
COMITO PIETRO 3 0.49%
COSTANTINO CAMILLO 0 0%
DE’ MEDICI LORENZO 8 1.29%
DE SALVO ROBERTO detto SALVO 121 19.58%
LO GATTO GIOVANNA 0 0%
LOPEZ ANTONIO 0 0%
MASTROIANNI MICHEL detto MASTROIANNI 18 2.91%
MASTROIANNI VALERIA detta VALERIA 80 12.94%
MONDELLO EMANUELA 2 0.32%
PESCE ANNA 0 0%
PULLIA FRANCA MARIA 52 8.41%
SPINELLI TOMMASO 1 0.16%
STELLA ANTONIO 51 8.25%
TROVATO ALESSANDRO 13 2.1%
VENTURA PASQUALINA 97 15.7%
ZIZZA FEDERICA 2 0.32%
Totale Preferenze 618
Lista: LAMEZIA DOMANI
AMENDOLA SAVERIO 32 0.85%
ANGOTTI FILOMENA 23 0.61%
CARUSO FRANCESCO 635 16.91%
DE SARRO PIETRINA detta PIERA 309 8.23%
DE SENSI MARIA GABRIELLA 448 11.93%
FILIPPONE MARILENA 26 0.69%
GIAMPA’ DOMENICO 0 0%
GIANTURCO GENNARO detto MIMMO 782 20.83%
GRANDINETTI MORENA 21 0.56%
ISABELLA ANTONIETTA 2 0.05%
LAGANA’ EMANUELE 10 0.27%
MASTROIANNI NICOLA 242 6.44%
MAZZEO ANGELO 8 0.21%
MIRIELLO NICOLA COSIMO DAMIANO 20 0.53%
PALERMO FRANCESCA 62 1.65%
POSCA CRISTINA 133 3.54%
POTENTE CINZIA 15 0.4%
PULICICCHIO ANTONIO 48 1.28%
PULLIA LUIGI 52 1.38%
RUBERTO SABRINA 263 7%
SINOPOLI PASQUALE 7 0.19%
SOLLA CLARA 69 1.84%
VESCIO SALVATORE GENNARO 531 14.14%
VIVIANO CHIARA 17 0.45%
Totale Preferenze 3755
Lista: NOI MODERATI
Voti di lista: 3589
ROSATO MICHELE 411 8.26%
AFRICANO ROSSANA 276 5.54%
CAMPISANO CHIARA 139 2.79%
CARINO GIOVANNI 162 3.25%
CARNOVALE IRENE 79 1.59%
COLOSIMO ADELAIDE 326 6.55%
FAMULARO MONIQUE 223 4.48%
FOLINO MATTEO 477 9.58%
FRANCESCHI FRANCESCO 196 3.94%
GAETANO CLAUDIO 286 5.75%
GIGLIOTTI ALBERTO 189 3.8%
GIULIANO VINCENZO 213 4.28%
GRANATO ANTONIO 44 0.88%
MASTROIANNI MARIA detta CARMELA 107 2.15%
MATERAZZO PASQUALE 155 3.11%
MAZZEI ANTONIO 282 5.66%
MERAGLIA MASSIMILIANO detto MASSI 81 1.63%
MERCURIO ROSINA 307 6.17%
PARISI ENRICO 2 0.04%
RASO ALESSANDRO SANTO 158 3.17%
RUBINO ROSY 191 3.84%
SALADINI GIOVANNI ARRIGO 202 4.06%
SPINELLI ANNALISA 343 6.89%
VESCIO JESSICA 129 2.59%
Totale Preferenze 4978
Lista: CALABRIA AZZURRA
BARRIS FRANCESCO 28 1.25%
BELVILLE LUCIANA 7 0.31%
CALAPRISTI MARIA TERESA 81 3.62%
CUDA STEFANIA 5 0.22%
CUTRI’ VINCENZO 278 12.41%
DE SARRO ANGELINO detto ANGELO 29 1.29%
DI CESARIO ANNA DEBORA 31 1.38%
DONATO GIOVANNI 34 1.52%
FALVO MARIA 133 5.94%
ISABELLA FRANCESCO 92 4.11%
LENTO GIANPIERO 13 0.58%
LONGO GENNARO 47 2.1%
MARTELLO VALERIA 362 16.16%
MENDICINO SALVATORE ANTONIO 4 0.18%
NICOTERA GIANCARLO 481 21.47%
PAOLA GIOVANNI 305 13.62%
PEGNA RUGGERO 38 1.7%
RIZZO ANTOINETTE detta TONIA 128 5.71%
SANTANGELO PIETRO 25 1.12%
SCALISE GIULIA 68 3.04%
TORCASIO ANTONIA VALERIA 23 1.03%
TORCASO PASQUALE 11 0.49%
TROPEA VINCENZO 12 0.54%
VIGLIATURO TERESA 5 0.22%
Totale Preferenze 2240
Lista: FORZA ITALIA
BENINCASA LORENZO 7 0.16%
BEVILACQUA CARLO 393 8.94%
CAPARROTTA ANNAMARIA 16 0.36%
CAROSA ANTONIO 5 0.11%
CARUSO TITINA detta CAROLINA 624 14.19%
CAVALLARO GIUSY 96 2.18%
COLACINO ASSUNTA MARIA 2 0.05%
CORRADO DANIELA 8 0.18%
GALLO ANTONELLA 114 2.59%
GRANDINETTI MARIA 566 12.87%
GRECO DANILO 300 6.82%
MASTROIANNI DAVIDE 399 9.07%
MATERAZZO FRANCESCO 141 3.21%
NATRELLA PASQUALE detto PASQUALINO 148 3.37%
NICOTERA VINCENZO 229 5.21%
PARADISO TRANQUILLO 517 11.76%
PERRI ERICA ANDREA 29 0.66%
RENDA LUISA 15 0.34%
ROBERTO GIOVANNI 2 0.05%
RUMORO SANDRA 86 1.96%
RUSSO ROSSELLA 273 6.21%
VACCARO MICHELE 40.09%
VASTA MANUEL 399 9.07%
VESCIO ANTONIO 24 0.55%
Totale Preferenze 4397
Lista: LEGA SALVINI CALABRIA
AMICARELLI DONATELLA detta MICARELLI 374 8.92%
BONACCURSO SIMONE 31 0.74%
CALIDONNA GENNARO 87 2.07%
CRISTIANO MASSIMO 610 14.54%
D’AMICO ANTONIETTA 396 9.44%
D’ASCOLI YLENIA 209 4.98%
DEL GAISO ROBERTO 26 0.62%
FRAONE DOMENICO PEPPINO ANTONIO 84 2%
GIAMPA’ ALESSANDRO 1 0.02%
GIULIANO MARIA TERESA 76 1.81%
LENTO DANILA 56 1.34%
MARRAZZO DAVIDE 42 1%
MASTROIANNI ANTONIO detto TONINO 541 12.9%
MENDICINO SAVERIO 121 2.89%
METE LIVIO GIUSEPPE 148 3.53%
MONTILLA MARIA CARMELINA 100 2.38%
PASCUZZO RAFFAELLA 367 8.75%
ROMANO FEDERICA 174 4.15%
RUBINO CARMINE 128 3.05%
SCARPINO SIMONA 54 1.29%
STANCU TUDORITA AURELIA detta AURA 27 0.64%
TRUGLIA FRANCESCO 89 2.12%
VILLELLA CARMINE 395 9.42%
VISCIGLIA NATASCIA 58 1.38%
Totale Preferenze 4194
Lista: FRATELLI D’ITALIA
ARTUSA ROSALBA ANNA 202 3.96%
BARETTA IOLANDA 114 2.23%
CATAUDO SALVATORE 81 1.59%
COSTANTINO ENRICO 377 7.39%
FUSCO VINCENZO 5 0.1%
GAROZZO GIUSEPPE 6 0.12%
GRANDE GIOVANNI 2 0.04%
LORENA ANTONIO 585 11.47%
MANCUSO MANUELA 362 7.1%
MASTROIANNI ELENA 519 10.17%
MERCADANTE ROSSELLA 32 0.63%
PIZZONIA GIULIA 492 9.65%
PORCHIA FRANCESCO MARIA CARMELO 3 0.06%
RASO GIOVANNI MANUEL 525 10.29%
SALADINO MARIA detta MARY 201 3.94%
SAULLO ALESSANDRO 889 17.43%
SCUGLIA FRANCO 13 0.25%
SERRATORE PIETRO 5 0.1%
TEDESCO ITANIA 22 0.43%
TORCASIO PIETRO 45 0.88%
TRAPUZZANO RUGGERO 81 1.59%
ZAFFINA PEPPINO detto PINO 528 10.35%
FOLINO GALLO PIETRO GUGLIELMO 8 0.16%
ROCCA ANTONIO 4 0.08%
Totale Preferenze 5101