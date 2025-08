Lamezia, Branca, Raso, Bevilacqua: “Serve subito un programma estivo per rilanciare il centro, sostenere il commercio e dare vita alla città”

Condividi

Il gruppo consiliare “Gianpaolo Bevilacqua Sindaco del Popolo”, composto dai consiglieri Oscar Branca, Gianpaolo Bevilacqua e Maria Lucia Raso, esprime forte preoccupazione per l’assenza, a pochi giorni da agosto, di un calendario ufficiale e unitario di eventi estivi da parte dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme.

“Una città senza estate – fanno sapere – è una città che rinuncia alla propria energia sociale e al proprio potenziale economico.

In questo momento, molte attività commerciali — soprattutto nei centri storici di Nicastro e Sambiase — appaiono deserti, privi di vita, penalizzati da un contesto urbano che non offre stimoli né opportunità di attrazione per cittadini e visitatori.

La totale assenza di iniziative pubbliche coordinate sta aggravando una situazione già critica, in cui piccoli esercenti, bar, ristoranti e negozi pagano il prezzo di un’estate ferma, senza idee e senza visione.

Pur riconoscendo la presenza di alcuni eventi già programmati, come:

• Il Festival del Turismo e dell’Agroalimentare Sostenibile (1–7 agostosul lungomare Falcone Borsellino),

• i concerti e gli spettacoli al Parco Mitoio (Stefano De Martino il 22 luglio ed Enrico Brignano il 27 e 29 agosto),

• il Color Fest XIII (12–14 agosto) e il Red Valley Festival (13 agosto),

si evidenzia che questi eventi non sono inseriti in una programmazione unitaria né sono accompagnati da una strategia pubblica di rilancio del tessuto urbano e commerciale cittadino.

Per affrontare questa emergenza culturale ed economica – proseguono – il nostro gruppo ha elaborato una proposta operativa e concreta per recuperare il mese di agosto con una programmazione diffusa, ispirata alle buone pratiche già attuate in passato a Lamezia e a quelle oggi in corso in molti Comuni calabresi – tra cui Catanzaro, Soverato, Tropea, Curinga e Girifalco – che, anche con budget contenuti, stanno animando i propri territori con eventi semplici ma efficaci.

La proposta include:

• musica dal vivo e spettacoli itineranti nei quartieri centrali e periferici;

• cinema all’aperto gratuito nei parchi urbani;

• attività per famiglie e bambini nei rioni;

• mercatini artigianali e valorizzazione degli artisti locali;

L’obiettivo non è solo offrire svago a chi resta in città, ma rilanciare il cuore economico e culturale di Lamezia, riattivando spazi urbani oggi abbandonati e riportando la gente nei luoghi simbolo della comunità.

I centri storici di Nicastro e Sambiase possono tornare a vivere solo se inseriti in una strategia attiva che coniughi cultura, socialità, economia di prossimità e partecipazione.

L’estate può e deve diventare l’occasione per iniziare questo percorso.

Rivolgiamo dunque un appello deciso all’Amministrazione comunale: non restate fermi. Agite subito.

Ogni giorno che passa rende più difficile risollevare la stagione, ma con scelte rapide e responsabili, c’è ancora tempo per restituire a Lamezia il suo agosto.

Come gruppo consiliare, siamo pronti a offrire il nostro contributo, con spirito di responsabilità e proposte già operative.

Ma la scelta di agire – o di restare immobili – spetta a chi oggi governa la città”.

Così in una nota Oscar Branca, Gianpaolo Bevilacqua e Maria Lucia Raso, Consiglieri comunali – Gruppo “Gianpaolo Bevilacqua Sindaco del Popolo”.