Lamezia, Vitale (Azione): “Serve subito ricostruire la presenza del Comune nella compagine sociale di Sacal”

LAMEZIA TERME – “La città non può permettersi ulteriori ritardi nella tutela dei propri interessi strategici. Dopo una campagna elettorale di proclami e buone intenzioni, l’avvio della nuova amministrazione appare segnato da una preoccupante mancanza di partecipazione: il sindaco Murone è rimasto distante e silente, anche nei primi consigli comunali, e soprattutto assente alla prima assemblea di Sacal, senza che siano emersi segnali concreti di quella inversione di rotta che era stata promessa ai cittadini.

Per Azione è una priorità assoluta ricostruire con urgenza la presenza del Comune nella compagine sociale di Sacal. La partecipazione attiva del Comune nelle decisioni relative all’aeroporto e alle infrastrutture collegate rappresenta una condizione imprescindibile per il rilancio economico e turistico di Lamezia Terme. Ogni ulteriore assenza nelle sedi decisionali di Sacal non farà altro che acuire le criticità, sancendo progressivamente l’irrilevanza del Comune all’interno della società.

Tutte le forze di opposizione hanno già espresso con chiarezza le proprie preoccupazioni, e il loro ruolo resta fondamentale per sollecitare un cambio di passo. Tuttavia, non è sufficiente: anche la maggioranza deve assumersi pienamente la responsabilità di intervenire per garantire il ritorno del Comune nella compagine sociale di Sacal.

Si tratta di una questione che non può diventare motivo di divisione, poiché riguarda il futuro dell’intera comunità e lo sviluppo di Lamezia Terme, già duramente compromesso. È dovere del Sindaco e della sua amministrazione agire con decisione e senza ulteriori ritardi affinché la Città torni ad avere voce e peso all’interno di Sacal, così come promesso in campagna elettorale”.

Così Annita Vitale, Segretaria Cittadina e Consigliera Comunale Azione Lamezia.