Dimissioni di Occhiuto, cala il sipario sul Consiglio regionale, si attende la data del voto

CATANZARO – Il Consiglio regionale della Calabria ha ufficialmente preso atto delle dimissioni del presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. La decisione è arrivata al termine di un breve dibattito in aula, durante il quale l’assemblea ha ratificato la scelta dell’ormai ex governatore.

A chiudere la seduta è stato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, che ha congedato i consiglieri e dichiarato sciolta l’assise.

Ora l’attenzione si sposta sulla data delle elezioni anticipate: sarà lo stesso Occhiuto a fissarla, d’intesa con Mancuso e con il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro.