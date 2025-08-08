HapuEditore

Dimissioni di Occhiuto, cala il sipario sul Consiglio regionale, si attende la data del voto
Politica

Dimissioni di Occhiuto, cala il sipario sul Consiglio regionale, si attende la data del voto

08 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

CATANZARO – Il Consiglio regionale della Calabria ha ufficialmente preso atto delle dimissioni del presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. La decisione è arrivata al termine di un breve dibattito in aula, durante il quale l’assemblea ha ratificato la scelta dell’ormai ex governatore.

A chiudere la seduta è stato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, che ha congedato i consiglieri e dichiarato sciolta l’assise.

Ora l’attenzione si sposta sulla data delle elezioni anticipate: sarà lo stesso Occhiuto a fissarla, d’intesa con Mancuso e con il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro.


Condividi