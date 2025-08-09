Gianturco e De Sensi: “Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana del centro storico di San Pietro Lametino”

Condividi

Lamezia Terme – “La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana del centro storico di San Pietro Lametino, un intervento dal valore complessivo di 7,8 milioni di euro, interamente finanziato con fondi PNRR. Si tratta di un’opera strategica per restituire servizi, decoro e nuove opportunità a un quartiere che attende da anni un rilancio” – A dichiararlo è l’assessore con delega alle Opere Pubbliche Maria Gabriella De Sensi, proponente della delibera approvata.

“Il progetto – evidenzia l’assessore De Sensi – prevede la riqualificazione della parrocchia e delle aree adiacenti, un intervento di ristrutturazione per la scuola dell’infanzia e primaria, la valorizzazione del parco urbano con nuovi giochi, arredi, illuminazione, videosorveglianza e servizi, oltre al restauro dell’antica fontana-abbeveratoio. Sono inoltre previsti lavori di manutenzione della viabilità e dei marciapiedi, insieme al potenziamento della rete idrica e dell’illuminazione pubblica. Un programma ampio, che risponde concretamente alle esigenze del territorio e migliorerà la qualità della vita dei residenti.”

“Come presidente della Commissione Consiliare Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio – sottolinea il consigliere comunale Mimmo Gianturco – esprimo grande soddisfazione per l’accelerazione su questo importante intervento che non si limita a riqualificare, ma restituisce identità e funzionalità a un’area da troppo tempo dimenticata e abbandonata e che merita attenzione e investimenti. Questa approvazione è il frutto di una visione di lungo periodo per una Lamezia più vivibile e attrattiva. Entro fine mese daremo continuità con l’affidamento dei lavori. Un particolare ringraziamento al Dirigente del Settore Tecnico per l’importante impegno profuso anche su questa importante pratica. Lavoreremo insieme affinché venga rispettato l’intero crono programma fino a realizzazione delle opere”.

“L’8 agosto la Giunta comunale ha approvato formalmente la delibera – dichiarano congiuntamente De Sensi e Gianturco – Va ricordato che, per complessità procedurale e tempistiche, c’era un concreto rischio di perdere il finanziamento. Grazie alla sinergia politica e istituzionale messa in campo dall’amministrazione comunale, siamo riusciti a salvaguardare le risorse e a garantire l’avvio dell’opera. È la dimostrazione che un’amministrazione coesa e determinata può trasformare le difficoltà in risultati concreti per la comunità.”