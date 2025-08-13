Nuova Segreteria Provinciale del Pd di Catanzaro, la lametina Lidia Vescio vice segretaria vicaria

Condividi

Presentata oggi la nuova segreteria provinciale del Pd di Catanzaro: Lidia Vescio, Vice segretaria vicaria; Irene Colosimo, Vice segretaria, Maria Antonietta De Francesco, Vice segretaria; Antonio Cocerio; Michele Drosi; Vito Maida; Laura Mancuso; Raffaele Mercurio; Fernando Miletta; Silvie Vincente Rizzo; Aldo Rosa; Carla Rotundo; Francesco Scalfaro.

“Desidero fare le mie più sentite congratulazioni e augurare buon lavoro alla nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Catanzaro presentata oggi all’interno della “Sala Giunta” del Palazzo della Provincia.

Dopo la stagione dei congressi, il Pd continua, dunque, la sua opera di radicamento sempre più forte sui territori, puntando sulla rivitalizzazione dei circoli e sulla partecipazione della gente. Al di là del puro aspetto formale, la presentazione di oggi rappresenta un altro passaggio decisivo del ritorno del confronto e della discussione politica, con una presenza reale sui territori e una maggiore vicinanza alle esigenze dei cittadini.

Com’è nella sua natura, il Pd dimostra ancora una volta di puntare sulle capacità, le competenze e la grande passione politica delle donne e degli uomini del partito, stringendosi attorno ad un concetto di comunità ispirato dai valori della democrazia, del dialogo e della condivisione. All’interno della provincia di Catanzaro si apre, dunque, un nuovo corso che si baserà sull’ascolto delle istanze dei vari territori e la ricerca di soluzioni e idee propositive sulle tematiche più attuali e stringenti.

Grazie all’impegno del neo segretario provinciale Gregorio Gallello la nuova segreteria costituitasi oggi alla presenza anche del Presidente dell’Assemblea Rosario Bressi, è stata nominata con grande celerità, senza perdere tempo, in modo da essere pronta per le prossime sfide elettorali che attendono il partito. Il “battesimo di fuoco” saranno certamente le prossime elezioniregionali del 5 e 6 ottobre, che vedranno il Partito Democratico schierato in prima linea per vincere questa decisiva partita contro un centrodestra che ha dimostrato nelle ultime due legislature la totale incapacità di avere una nuova visione di Calabria. In questa battaglia sarà fondamentale l’apporto di tutti, nessuno escluso!”

Così in una nota del consigliere regionale Ernesto Alecci.