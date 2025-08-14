Regionali 2025 – Pietro Raso: “La Lega sarà decisiva per la vittoria del centrodestra”

Condividi

“La Calabria si prepara al voto del 5 e 6 ottobre, all’interno del centrodestra, cresce la fiducia in una nuova affermazione della coalizione. Mancano meno di due mesi alle elezioni e sarà il popolo calabrese a decidere il futuro della regione, scegliendo chi guiderà il governo nei prossimi anni.

“Credo profondamente – dichiara Pietro Raso – che la volontà popolare sia il fondamento della democrazia: metterla in discussione significa mettere in discussione la nostra libertà”.

Il centrodestra affronta la sfida elettorale con determinazione, forte della convinzione che la stagione di riforme avviata negli ultimi anni debba proseguire. I risultati concreti ottenuti, il buon governo e l’impegno quotidiano hanno rafforzato la credibilità della Calabria e ne hanno migliorato l’immagine a livello nazionale. “Non consideriamo questo un punto di arrivo – prosegue Raso – ma un nuovo punto di partenza: vogliamo fare ancora di più e meglio, subito dopo una campagna elettorale che sono certo premierà la nostra coalizione e il presidente Roberto Occhiuto, pronto a guidare nuovamente la Giunta regionale”.

La Lega è già al lavoro per formare liste forti e competitive, composte da donne e uomini pronti a dare un contributo decisivo al successo del centrodestra in Calabria. “Affronteremo questa sfida – conclude Raso – con entusiasmo, responsabilità e con la consapevolezza di rappresentare al meglio i valori e le esigenze dei calabresi”.

Così in una nota il consigliere regionale Pietro Raso.