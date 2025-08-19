Elezioni regionali, il gruppo di Lamezia Domani rivendica un ruolo da protagonista per la Città della Piana e per tutto il comprensorio circostante

Condividi

LAMEZIA. “In data 18 agosto 2025 il gruppo Lamezia Domani, alla presenza del coordinatore Avv. Francesco Grandinetti e del gruppo dirigente al completo, si è riunito per analizzare l’attuale scenario politico regionale, alla luce delle più recenti dinamiche, insieme al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Filippo Mancuso.

L’incontro è stato anche occasione di confronto in vista del voto del prossimo 5 e 6 ottobre 2025. Alla riunione, svoltasi in una sala particolarmente gremita di simpatizzanti, hanno preso parte il consigliere comunale e provinciale Mimmo Gianturco, il consigliere comunale Francesco Caruso, l’assessore alle Opere Pubbliche Gabriella De Sensi e numerosi altri candidati e rappresentanti del sodalizio Lamezia Domani. Presenti, inoltre, diversi amministratori provenienti dall’hinterland lametino.L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sul ruolo che Lamezia Terme e l’intera area centrale della Calabria sono chiamate ad assumere nel nuovo assetto politico-istituzionale regionale.

È emersa con forza la necessità di valorizzare le grandi opportunità legate agli investimenti europei e al Piano di sviluppo infrastrutturale, già in evidente stato di avanzamento grazie all’impegno costante del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, strumenti fondamentali per generare crescita socioeconomica e nuova occupazione in tutto il territorio calabrese. Al termine dei lavori, i presenti hanno unanimemente espresso la volontà di proseguire il percorso politico avviato con le elezioni comunali, manifestando pieno e convinto sostegno al Presidente Filippo Mancuso, affinché possa continuare l’importante opera già intrapresa in sinergia con la Presidenza Occhiuto.

È stata ribadita una linea chiara fatta di responsabilità, radicamento territoriale e visione di lungo periodo, rivendicando per Lamezia Terme e per il comprensorio circostante un ruolo da protagonista, non più marginale ma centrale, nelle scelte strategiche regionali. Una prospettiva che intende garantire stabilità istituzionale, crescita concreta e un futuro di sviluppo per l’intera area centrale della Calabria”.

Così in una nota il gruppo di Lamezia Domani.