Lamezia, in vista delle regionali Vittorio Paola convoca assemblea iscritti Pd il 24 agosto

“A 10 giorni dall’indizione delle elezioni regionali non abbiamo ancora candidature ufficiali a presidente.

L’autocandidatura di Occhiuto ancora stenta ad avere l’ufficialità, il centrosinistra alla ricerca di una candidatura unitaria e ampiamente condivisa a oggi purtroppo non appare ancora all’orizzonte, tranne colpi di scena. È una corsa contro il tempo e piena d’incertezza, i calabresi non meritavano quest’affronto da parte di Occhiuto che ha solo pensato ai suoi problemi giudiziari, mentre la Calabria affonda, sanità al collasso con pronti soccorsi intasati e attese di intere giornate in cui i pazienti sono collocati in posto di fortuna e nei corridoi quando tutto va bene, calo del turismo stimato intorno al 15% a causa dell’inquinamento del mare e al caro viaggi, sia in treno che in aereo.

Ma nonostante tutto, gli adempimenti non si possono fermare anche se siamo in pieno agosto, per cui ho convocato l’assemblea degli iscritti del circolo PD di Lamezia per domenica 24 agosto alle ore 10,30 presso la sala Prunia in via S.Umile di Bisignano, col seguente ordine del giorno:

1) Elezioni regionali, discussione e disponibilità, 2) informativa sulla festa dell’Unità che si terrà nei giorni 6 e 7 settembre al parco Peppino Impastato”.

Così il segretario cittadino del Pd Vittorio Paola.