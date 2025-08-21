Occhiuto lascia anche la guida della sanità, dimissioni per evitare rischio di ineleggibilità

Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria, ha rassegnato le dimissioni anche dagli incarichi di Commissario alla sanità e di Commissario per l’edilizia sanitaria.
La decisione sarebbe legata alla volontà di scongiurare eventuali cause di ineleggibilità in vista della sua nuova candidatura alla presidenza della Regione. Occhiuto, infatti, correrà nuovamente per la guida della Calabria con il sostegno della coalizione di centrodestra.
Secondo quanto si apprende, le norme vigenti avrebbero potuto compromettere la sua possibilità di ricandidatura, spingendolo dunque a lasciare entrambi i ruoli commissariali.