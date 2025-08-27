HapuEditore

Lamezia, gestione verde pubblico carente, la denuncia del consigliere comunale Oscar Branca
Politica

Lamezia, gestione verde pubblico carente, la denuncia del consigliere comunale Oscar Branca

27 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

 

“Nonostante le ripetute segnalazioni via email al Comune di Lamezia Terme, la gestione del verde pubblico appare ancora carente. A distanza di una settimana, la situazione in via G. Amendola rimane invariata: i marciapiedi sono ostruiti da erbacce alte e incolte, rendendo impraticabili i percorsi pedonali.

Lamezia, gestione verde pubblico carente, la denuncia del consigliere comunale Oscar BrancaLa condizione è particolarmente problematica per chi utilizza carrozzine, passeggini o accompagna animali: molti sono costretti a scendere dai marciapiedi e a percorrere la carreggiata, con conseguenti rischi per la sicurezza. È inaccettabile che l’incuria e la mancanza di manutenzione creino disagi e mettano a rischio i cittadini.

Si è provveduto a inoltrare una segnalazione formale al Comune di Lamezia Terme, richiedendo:

– Interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico in via G. Amendola.

– Interventi di rimozione dei rifiuti di vario genere presenti sui marciapiedi.

È necessario un intervento immediato: il decoro e la sicurezza dei quartieri della nostra città richiedono attenzione e rispetto costanti.

Considerando che i cittadini contribuiscono fiscalmente, è doveroso garantire servizi pubblici efficienti”.

Così in una nota il Consigliere comunale Oscar Branca, Gruppo consiliare “Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo”.


Condividi