Lamezia, gestione verde pubblico carente, la denuncia del consigliere comunale Oscar Branca

“Nonostante le ripetute segnalazioni via email al Comune di Lamezia Terme, la gestione del verde pubblico appare ancora carente. A distanza di una settimana, la situazione in via G. Amendola rimane invariata: i marciapiedi sono ostruiti da erbacce alte e incolte, rendendo impraticabili i percorsi pedonali.

La condizione è particolarmente problematica per chi utilizza carrozzine, passeggini o accompagna animali: molti sono costretti a scendere dai marciapiedi e a percorrere la carreggiata, con conseguenti rischi per la sicurezza. È inaccettabile che l’incuria e la mancanza di manutenzione creino disagi e mettano a rischio i cittadini.

Si è provveduto a inoltrare una segnalazione formale al Comune di Lamezia Terme, richiedendo:

– Interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico in via G. Amendola.

– Interventi di rimozione dei rifiuti di vario genere presenti sui marciapiedi.

È necessario un intervento immediato: il decoro e la sicurezza dei quartieri della nostra città richiedono attenzione e rispetto costanti.

Considerando che i cittadini contribuiscono fiscalmente, è doveroso garantire servizi pubblici efficienti”.

Così in una nota il Consigliere comunale Oscar Branca, Gruppo consiliare “Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo”.