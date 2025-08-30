HapuEditore

Forza Italia lancia simbolo di partito per le regionali
30 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Utilizzando il motto che da qualche anno ormai caratterizza la sua comunicazione politica, vale a dire “Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria”, il Segretario regionale calabrese di Forza Italia in queste ore ha lanciato ufficialmente il simbolo di partito che accompagnerà la campagna elettorale degli azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente della Regione.

Francesco Cannizzaro, infatti, pubblicando il logo proprio stamani tramite le sue pagine social ha scritto: “Per NOI parlano i fatti. Questo simbolo, anche in Calabria, quella che molti definivano “ingovernabile”, è diventato sinonimo di CREDIBILITÀ, CAMBIAMENTO, CONCRETEZZA. I calabresi ci conoscono. Conoscono la nostra storia. Riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo è la loro fiducia. È la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte.”


