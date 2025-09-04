Elezioni Regionali, Falcomatà si candida a sostegno di Tridico

Condividi

“Sono felice che Giuseppe Falcomatà abbia condiviso il nostro progetto. La sua candidatura è un valore aggiunto che rafforza il nostro percorso. Lo ringrazio per la generosità con cui si è speso sollecitando anche le candidature di molti amministratori della sua squadra in Comune e alla Città Metropolitana, a sostegno della nostra proposta politica per la guida della Calabria.

Falcomatà porta con sé l’esperienza di sindaco di una città importante come Reggio Calabria e un ruolo riconosciuto a livello nazionale nell’Anci, come punto di riferimento per tanti sindaci calabresi e italiani.

La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano. Giustizia sociale, impegno concreto e vicinanza alle comunità. È un contributo di competenza e autorevolezza che può dare nuova forza alla strada che stiamo costruendo per la Calabria.

La destra, che lo attacca per la sua disponibilità ma tace sul Papeete di Occhiuto, pensava di trovarci impreparati. Invece le forze progressiste hanno saputo organizzarsi e mettere insieme grandi risorse. Falcomatà ne è la prova. Un nome straordinario per una Calabria che vuole rialzarsi», così sui social Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria”.

