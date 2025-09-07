Lamezia, la consigliera comunale Bernadette Serratore candidata per AVS alle Regionali

Condividi

“Quando ho deciso di candidarmi al consiglio comunale di Lamezia Terme, pochi mesi fa, l’ho fatto perché credevo che questa terra meritasse un futuro diverso: più giusto, più sostenibile e libero da logiche clientelari che la tengono indietro da troppo tempo. La scelta, oggi, di candidarmial Consiglio Regionale della Calabria con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), continua con ancora più convinzione in questa direzione. Conosco le difficoltà quotidiane di questa terra: la mancanza di lavoro, la sanità pubblica al collasso, la fuga dei giovani, il dissesto ambientale, le disuguaglianze crescenti. Ma conosco anche sue le potenzialità: il capitale umano, la ricchezza culturale, il patrimonio naturale, le competenze diffuse che spesso restano inascoltate.

Attualmente posso assicurare solo su me stessa e sul mio impegno. Lamezia Terme non è in vendita e di sicuro non sarò io a tradire la fiducia degli elettori per tornaconti personali. Non mi piegherò ad essere un mero “pacchetto di voti”. Non mi presto a giochi di potere. Quindi ci metto la faccia, solo la mia, con tanta passione, umiltà e libertà.

Con AVS portiamo avanti un progetto politico radicale nei contenuti, ma profondamente impiantato nella realtà. Assumere la responsabilità politica di rappresentare AVS in città significa costruire giorno dopo giorno una presenza viva, concreta, fatta di ascolto, partecipazione, lotte sociali e ambientali. Una sinistra che non ha paura di stare dalla parte giusta anche quando è scomodo farlo.Una transizione ecologica vera, che non lasci indietro nessuno; una sanità pubblica vicina ai territori e accessibile a tutti; politiche per il diritto al lavoro e alla casa; la tutela del paesaggio e delle nostre coste, contro ogni speculazione; una Calabria libera dalle mafie, fondata sulla trasparenza.

Non porto promesse ma l’impegno concreto ad ascoltare, rappresentare e costruire insieme un’alternativa reale. È il momento di scegliere. È il momento di cambiare. È il momento di agire ma soprattutto è il momento del coraggio. Per Lamezia, per la Calabria, per il futuro”.

Così in una nota la consigliera comunale Bernadette Serratore candidata per AVS alle Regionali.