Lamezia, Gianturco: “La V Commissione consiliare avvia la settimana dell’istruzione e della sicurezza scolastica”

Lamezia Terme – La V Commissione Consiliare Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme inaugura una nuova settimana di lavori interamente dedicata al settore scolastico, con un focus strategico su manutenzione degli edifici, attuazione degli interventi PNRR e pianificazione del trasporto scolastico in contesti straordinari.

<<Le scuole rappresentano il cuore della vita cittadina e il presupposto per lo sviluppo sociale e culturale della comunità. Come V Commissione abbiamo la responsabilità di garantire che ogni intervento sia mirato, efficiente e volto a costruire un patrimonio educativo sicuro, moderno e all’altezza delle esigenze dei nostri giovani>> – ha dichiarato Mimmo Gianturco, Presidente della V Commissione.

Il calendario dei lavori prevede:

• Mercoledì 10 settembre 2025 – ore 13:00

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Audizione del Dirigente al Patrimonio e Settore Manutenzione, Ing. Pasqualino Nicotera.

• Giovedì 11 settembre 2025 – ore 12:00

Stato degli interventi PNRR, analisi delle soluzioni adottate e prospettive future per garantire sicurezza, qualità didattica e trasporti scolastici. Audizione del Dirigente Settore Tecnico, Ing. Francesco Esposito

• Venerdì 12 settembre 2025 – ore 09:00

Monitoraggio e pianificazione del trasporto scolastico in contesti straordinari. Audizione del Dirigente Settore Trasporto scolastico della Lamezia Multiservizi Spa.

<<Con anni di incertezza e sottovalutazione alle spalle, il nostro compito oggi è restituire centralità alla scuola, presidio di formazione e sviluppo. La Commissione lavora con rigore e programmazione per costruire una prospettiva concreta, dove ogni investimento diventa occasione di crescita per la comunità>> – ha aggiunto Gianturco.

<<Pianifichiamo oggi per garantire ai nostri figli strutture sicure, moderne e funzionali, perché una città che cura la scuola è una città che investe nel proprio futuro>> – ha concluso.