Pietro Raso Consigliere Regionale uscente annuncia la candidatura per le prossime elezioni regionali
09 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
“Con profondo senso di responsabilità e con la determinazione che da sempre accompagna il mio impegno politico, annuncio la mia candidatura al Consiglio Regionale della Calabria, al fianco del Presidente Roberto Occhiuto e nelle liste della Lega – Salvini Calabria.

Ho scelto di rinnovare la mia disponibilità a servire la nostra terra perché credo in una politica fondata su coerenza, concretezza e vicinanza ai cittadini.

In questi anni, da Consigliere Regionale, ho lavorato per tutelare il lavoro, sostenere i giovani, valorizzare l’agricoltura, rafforzare i servizi sanitari e potenziare le infrastrutture.

Ogni atto, ogni passo, in questi anni di attività anche nelle commissioni ‘Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente’, da presidente nonché segretario della III Commissione consiliare ‘Sanità, attività sociali, culturali e formative’, sono stati fatti pensando al “bene pubblico” a gratificare e rendere più vivibile la vita di tutti i corregionali.

I risultati raggiunti insieme dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta, ma la Calabria ha ancora bisogno di visione, energia e impegno quotidiano con continuità amministrativa.

Per questo chiedo di poter contare nuovamente sulla fiducia dei calabresi, per continuare a rappresentare le istanze delle comunità, ascoltare i territori e dare voce a chi ogni giorno vive e ama la nostra terra.

Con passione, serietà e spirito di servizio sono pronto a proseguire questo percorso, certo che insieme si possa costruire una Calabria più forte, giusta e concreta.”

Così in una nota Pietro Raso.


