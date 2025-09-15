Gianturco: “Buon anno scolastico. La mia vicinanza e sostegno alla comunità educativa di tutta la provincia”

Condividi

Lamezia – «Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, desidero rivolgere un augurio sincero a tutta la comunità scolastica della nostra provincia: agli studenti, ai dirigenti, ai docenti, al personale ATA e alle famiglie. La scuola è il cuore pulsante della società, il luogo in cui si costruisce non solo il sapere, ma anche la cittadinanza attiva, il senso di responsabilità e la consapevolezza del bene comune». A dichiararlo è il Consigliere Provinciale Mimmo Gianturco.

«Il nuovo anno porta con sé entusiasmo e nuove sfide, ma anche la possibilità di rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e famiglie. La Provincia di Catanzaro – continua Gianturco – continuerà a garantire il massimo impegno per la sicurezza, l’accessibilità e la qualità delle strutture scolastiche, affinché i nostri ragazzi possano crescere in ambienti moderni, sicuri e inclusivi».

«La scuola deve restare la prima istituzione di inclusione e di uguaglianza. Ogni ragazzo e ogni ragazza devono sentirsi accolti, valorizzati e messi nelle condizioni di sviluppare appieno il proprio potenziale. Agli studenti – afferma il Consigliere Provinciale – rivolgo l’augurio di vivere questo anno con coraggio e curiosità, perché lo studio è lo strumento più potente per preparare il futuro. Ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il mio più sentito ringraziamento per la professionalità e l’instancabile dedizione con cui accompagnano i nostri giovani nel loro percorso di crescita. Alle famiglie, infine, dico che il loro sostegno e il dialogo con la scuola sono fondamentali per costruire un percorso educativo armonico e sereno».

«Come Consigliere Provinciale, confermo la volontà di lavorare per rafforzare la collaborazione istituzionale, sostenendo la scuola come luogo di crescita personale e collettiva, di formazione dei cittadini e di costruzione di comunità. Il mio impegno – conclude – sarà quello di continuare a promuovere politiche che garantiscano sicurezza, piena fruizione degli spazi e pari opportunità per tutti».