Lamezia, perdita idrica in Via degli Itali e disagi idrici in città, Oscar Branca chiede intervento immediato di Sorical

Condividi

Da una settimana, una perdita idrica in via Degli Itali provoca la dispersione di ingenti quantità d’acqua sulla sede stradale, giorno e notte, mentre diverse aree del nostro comune hanno subito interruzioni nell’erogazione idrica durante il mese di agosto. In particolare, in diverse frazioni, tra cui Magolà, Fronti e Zingarona, l’acqua è stata disponibile a intermittenza o del tutto assente.

“La perdita in via Degli Itali – dichiara il consigliere Oscar Branca – persiste da oltre una settimana. Nel corso del fine settimana precedente, ho formalmente segnalato, tramite PEC, in qualità di consigliere comunale, alla Direzione Generale della Sorical, la necessità di un intervento immediato per la riparazione, al fine di evitare disagi ai residenti della zona interessata, dato il continuo spreco d’acqua”.

”Sorical dovrebbe intraprendere significativi investimenti – prosegue – per la sostituzione delle obsolete condotte idriche nel territorio lametino, al fine di prevenire rotture e perdite d’acqua che causano disagi alla viabilità e ai cittadini. Pertanto, in qualità di gruppo consiliare “Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo”, continueremo a monitorare attentamente il territorio, documentando tutte le inadempienze nella gestione del servizio idrico, fino a quando Sorical non comprenderà l’importanza di risolvere tempestivamente le rotture idriche, considerando che i cittadini sostengono un costo elevato per il servizio e sono soggetti a penali in caso di ritardo nei pagamenti si aspettano un servizio efficiente”.

Così in una nota il Consigliere comunale Oscar Branca, Gruppo consiliare Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo.