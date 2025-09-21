Lamezia, regionali, il 22 settembre Elly Schlein in città

Condividi

Elly Schlein, segretaria nazionale PD e Pasquale Tridico, candidato presidente regione Calabria incontrano la cittadinanza di Lamezia Terme, lunedì 22 alle ore 17 in piazzetta San Domenico.

“Siamo grati alla nostra segreteria Elly Schlein per l’attenzione che mostra verso la Calabria: è la terza volta, nel giro di 2 mesi, che ci da il suo sostegno. La comunità democratica lametina ringrazia per aver voluto fare tappa in città. Siamo mobilitati a sostegno del candidato Tridico e di tutti i candidati del partito democratico dell’area centrale, come lametini puntiamo alla riconferma in consiglio regionale dell’uscente Amalia Bruni alla quale facciamo un grosso in bocca al lupo”.

Così il segretario cittadino del Pd Vittorio Paola