Elezioni regionali in Calabria, alle 12 affluenza del 7,7%

Condividi

Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Calabria si attesta al 7,7%, secondo i dati diffusi dal portale del Ministero dell’Interno Eligendo.

Il dato risulta in lieve crescita rispetto alla precedente tornata elettorale del 2021, quando alla stessa ora aveva votato il 7,41% degli aventi diritto.

Tra le province calabresi, Catanzaro registra la percentuale più alta con un’affluenza dell’8,8%. Seguono Cosenza e Reggio Calabria, entrambe al 7,64%, quindi Crotone con il 7,53% e Vibo Valentia con il dato più basso, pari al 6,07%.

I prossimi aggiornamenti sull’affluenza sono previsti alle 19 e alle 23 di oggi, e alle 15 di domani, al termine delle operazioni di voto.