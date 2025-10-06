Chiuse le urne in Calabria: al via lo spoglio per eleggere il nuovo presidente della Regione

Condividi

Alle 15 in punto si sono chiuse le urne in tutta la Calabria per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. Subito dopo è iniziato lo spoglio delle schede, mentre si attende il dato definitivo sull’affluenza. In lizza per la guida della Regione ci sono il presidente uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, Pasquale Tridico, capogruppo degli europarlamentari del M5S e candidato del cosiddetto “campo largo” di centrosinistra, e Francesco Toscano, in corsa con il sostegno di Democrazia Sovrana Popolare.